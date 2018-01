Noch einmal Weihnachten

Tilmann Trebs

Oranienburg (MOZ) Der Gottesdienst am Sonntag in Schmachtenhagen bei Oranienburg (Oberhavel) wird wieder sehr weihnachtlich. "Wir feiern noch einmal mit Weihnachtsbaum, Krippe und kompletter Festbeleuchtung", kündigte Pfarrer Friedemann Humburg an. Hintergrund: Heiligabend saß die Gemeinde im Dunkeln, nachdem ein Baggerfahrer eine Stromleitung im Ort gekappt hatte. Der Pfarrer konnte danach seine Predigt kaum lesen, die Besucher die Gesangsbücher nicht. Außerdem funktionierte die elektronische Orgel nicht.