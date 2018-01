Neues Gemeindezentrum gepant

Martin Risken

Zabelsdorf (GZ) Eigentlich wäre ein runderneuertes Gemeindezentrum zur 750-Jahrfeier im vergangenen Jahr ein passendes Geschenk der Stadt Zehdenick gewesen. Denn 2015 waren schon mal eine halbe Million Euro für das Vorhaben eingeplant, wurden dann aber wieder sang- und klanglos gestrichen. 2018 soll die Planung für die Runderneuerung der ehemaligen Kita in Auftrag gegeben werden.

So sieht es jedenfalls der Haushaltsplanentwurf für 2018 vor, der am kommenden Donnerstag vom Stadtparlament beschlossen werden soll. Dafür hat die Verwaltung 90 000 Euro eingeplant, was in etwa 20 Prozent der Baukosten entspricht, die auf 450 000 Euro für 2019 geschätzt werden. Laut Haushaltsansatz ist die Beantragung von Fördermitteln geplant, was die Realisierung des Bauvorhabens verzögern könnte.

Dass die Zabelsdorfer sich ihr Gemeindezentrum redlich verdient haben, zeigt das rege Dorfleben. Darauf wird auch in der Beschlussvorlage hingewiesen. So nutzen die Tanzgruppe "Zabelsdorfer Hupfdohlen" und der Karnevalsverein die Räume im Gemeindezentrum. Die Senioren der Volkssolidarität bieten Veranstaltungen und Feiern an, die ein geselliges Zusammensein der dörflichen Gemeinschaft ermöglichen. In regelmäßigen Abständen führt Ortsvorsteher Emil Beuth Beiratssitzungen durch. Der Raum wird gleichzeitig von der Ortsfeuerwehr genutzt. Herzstück des alte und neuen Gemeindezentrums soll der 62 Quadratmeter große Saal sein, der für Bürgerversammlungen, für Veranstaltungen von Vereinen, für Seniorenbegegnungen, Feste und Feiern genutzt wird. Ein Jugendraum müsse nicht bereit gestellt werden, weil aufgrund der personellen Engpässe des Jugendwerks die Jugendlichen in Ribbeck betreut werden. Das Gebäude, in dem das Gemeindezentrum untergebracht ist, wurde bereits 1976 als Kita errichtet. 1985 erfolgte eine Erweiterung. Es verfügt über eine Nettogrundfläche von rund 250 Quadratmeter.

Größere Um- oder gar Anbauten sind nicht vorgesehen. Die Raumaufteilung ist laut Stadtverwaltung so gewählt worden, dass die vorhandenen Zimmer im Wesentlichen für den künftigen Raumbedarf benutzt werden können. Neben dem großen Versammlungsraum sind separate Räume für den Ortsbeirat, die Ortsfeuerwehr, für Requisiten und ein Vereinszimmer vorgesehen. Darüber hinaus wird es eine Reihe von Funktionsräumen geben: Zwei Damen- und eine Herrentoilette. Letztere mit zusätzlich zwei Urinalen, ein Behinderten-WC und eine Dusche für die Mitglieder der Feuerwehr sowie eine Küche. Der Planungsentwurf sieht wenige Verschiebungen von Grundrissen und Abbrüche vor. Ganz vermeiden lassen sich diese allerdings nicht. Im jetzigen Sanitärbereich und im Heizraum müssen Wände abgebrochen beziehungsweise verändert werden. Darüber hinaus muss ein Wanddurchbruch erfolgen, um einen verlängerten Flur zu schaffen. Eine grundhafte Gebäudesanierung umfasst das Vorhaben ohnehin. Der Ortsbeirat hat dem Raumkonzept bereits zugestimmt, auch der Bildungsausschuss der Stadtverordnetenversammlung folgte bereits der Empfehlung des Planers für die Aufteilung der Räume.s