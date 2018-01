Von Rainald Grebe bis Helmut Berger

Berlin (dpa) Was bringt das Berliner Theaterjahr 2018? Ein Blick auf die Pläne der Bühnen - von der immer noch in der Kritik stehenden Volksbühne bis zum Grips Theater für Kinder und Jugendliche.

Drei Wechsel auf den Chefsesseln haben die Berliner Theaterszene durcheinander gewirbelt. Was planen die Bühnen 2018? Eine Auswahl:

VOLKSBÜHNE: Frank Castorfs viel geschmähter Nachfolger Chris Dercon hat immer noch keinen leichten Stand. Die Bilanz der ersten Premieren unter der Intendanz des Belgiers fiel durchwachsen aus. Erster Höhepunkt des international ausgerichteten Programms wird im neuen Jahr die Uraufführung von "Liberté" (Premiere: 22. Februar) sein. Mit dieser Produktion kehre der katalanische Filmregisseur Albert Serra zum Theater zurück, kündigte Dercon an. Die Besetzung ist überraschend und prominent: Der skandalumwitterte Helmut Berger wird eine der Hauptrollen spielen. Weitere Künstler des ersten Halbjahres sind der Franzose Claude Régy, die Belgierin Anne Teresa De Keersmaeker und die Israelin Yael Bartana. Die wichtigste Frage aber lautet: Wird es Dercon 2018 gelingen, ein eigenes Ensemble für das Theater auf die Beine zu stellen?

BERLINER ENSEMBLE: Nach dem Abgang von Theaterpatriarch Claus Peymann ist sein Nachfolger Oliver Reese mit einer Fülle von überwiegend wohlwollend aufgenommenen Premieren in seine erste Saison gestartet. Als nächstes steht unter anderem die von Reese selbst inszenierte Uraufführung von "Panikherz" (Premiere: 17. Februar) nach dem Buch von Benjamin von Stuckrad-Barre auf dem Programm. Robert Borgmann bringt "Krieg" (Premiere: März) von Rainald Goetz auf die Bühne. Der aus dem Kongo stammende Theatermacher Dieudonné Niangouna wird sein neues Werk "Das Phantom" (Premiere: April) zeigen. Und natürlich wird es auch eine neue Inszenierung (Premiere: April) von Hausregisseur Michael Thalheimer geben.

SCHAUBÜHNE: Thomas Ostermeiers Schaubühne setzt die Zusammenarbeit mit dem Kabarettisten Rainald Grebe fort. "fontane.200: Einblicke in die Vorbereitungen des Jubiläums des zweihundertsten Geburtstags Theodor Fontanes im Jahr 2019" (Premiere: 14. Januar) lautet der vielversprechend satirische Titel von Grebes neuem Stück. Ostermeier selbst wird Ödön von Horváths "Italienische Nacht" (Premiere: 1. März) auf die Bühne bringen. Der von der Volksbühne an die Schaubühne gewechselte Herbert Fritsch zeigt sein neues Werk "Null" (Premiere: 24. März). Lilja Rupprecht inszeniert "Jeff Koons" (Premiere: 7. Juni) von Rainald Goetz.

DEUTSCHES THEATER: Ein pralles Programm mit Werken von Elfriede Jelinek, Christa Wolf, Maxim Gorki, Roland Schimmelpfennig und Rosa von Praunheim gibt es im Hause von Ulrich Khuon. Zu den Höhepunkten im neuen Jahr zählen zwei Uraufführungen: "Jeder Idiot hat eine Oma, nur ich nicht" (Premiere: 21. Januar) heißt das Stück, in dem der gerade 75 Jahre alte gewordene von Praunheim versucht, "sein Leben in einen Theaterabend zu stecken", wie das Theater ankündigt. Mit "Der Tag, als ich nicht ich mehr war" (Premiere: 12. Januar) kommt in der Regie von Anne Lenk außerdem das neue Werk von Schimmelpfennig auf die Bühne. Darin wird ein im Alltagstrott gefangenes Elternpaar plötzlich mit Doppelgängern konfrontiert. Schimmelpfennig spiele mit "der Tristesse des Alltags, der Erschütterbarkeit von Identitäten und der ganz alltäglichen, schmerzvollen Sehnsucht", so das Theater.

MAXIM GORKI THEATER: Shermin Langhoffs Ensemble startet mit Ödön von Horváths frisch aufpoliertem Klassiker "Glaube Liebe Hoffnung" (Premiere: 13. Januar) ins neue Jahr. Regisseur Hakan Savas Mican, der am Gorki unter anderem Falladas "Kleiner Mann - was nun?" auf die Bühne brachte, beschäftige sich damit erneut mit einem Werk aus den frühen 30er Jahren, kündigte das Theater an. "Begleitet von neuen Songs des Post-Punk-Klezmer-Musikers Daniel Kahn spielt Sesede Terziyan die Hauptrolle der Elisabeth, deren Bedürfnis nach einer unabhängigen Existenz von den sozialen und moralischen Zwängen erstickt wird." Eine weitere Uraufführung gibt es mit "Papa liebt dich" (Premiere: 16. Februar) von Sivan Ben Yishai. Regie bei dem "Generationenportrait über die Emanzipation vom Patriarchat" wird Suna Gürler führen.

GRIPS THEATER: Einen Wechsel auf dem Chefposten gab es auch an der Kinder- und Jugendbühne. Grips-Gründer Volker Ludwig übergab die Gesamtleitung des Grips an seinen Nachfolger Philipp Harpain. Im neuen Jahr steht unter anderem die Gangsterkomödie "Anton macht's klar" (Premiere: 18. Januar) auf dem Programm. Die Liedtexte zu dem Stück nach dem Erfolgsroman von Milena Baisch schreibe Ludwig, so das Theater. In "Anton macht's klar" geht es um einen Fünftklässler mit großer Klappe, aber wenig Geld. Um mit seinen Klassenkameraden mithalten zu können, hat er einen verrückten, aber leicht kriminellen Einfall. Regie bei der Uraufführung führt Rüdiger Wandel. "Magdeburg hieß früher Madagaskar" (Premiere: 21. März) heißt das neue Stück von Zoran Drvenkar. Darin geht es um häusliche Gewalt und Konflikte in der Familie.