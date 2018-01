Star kommt groß raus

Jürgen Ohlwein

Havelland (BRAWO) Es hat Tradition, dass in Deutschland nicht nur Bäume, sondern auch Vögel des Jahres gekürt werden. Diesmal ist es ein vermeintlicher Allerweltsvogel an der Reihe, nämlich der Star (Sturnus vulgaris).

Er folgt auf den den Waldkauz, auf dessen Situation 2017 hingewiesen wurde. Denn die jährliche Kür soll zum Nachdenken anregen. So nun auch über den Star. Jeder kennt ihn, überall ist er präsent. Was aber die wenigsten wissen, der Starenbestand nimmt ab. Noch zählt der Star zu den am häufigsten anzutreffenden Vogelarten in Deutschland. Hierzulande gibt es laut NABU durchschnittlich 3,65 Millionen Brutpaare. Allerdings würden die Bestände seit der Jahrtausendwende immer mehr zurück gehen. Ein Grund dafür sei die intensivere Nutzung von Weiden, Wiesen und Feldern. Ökologischere Landwirtschaft und Weidetierhaltung wären zum Vorteil für die Arterhaltung, so der NABU.

Stare brüten in Baumhöhlen und benötigen zur Ernährung kurze Wiesen und Weideflächen mit Hecken und Feldgehölzen. Auch Parks und alte Friedhöfe haben sich die Stare zu eigen gemacht, um in Höhlungen alter Bäume ihren Nachwuchs aufzuziehen. Das Aussehen des Vogels des Jahres 2018 ist eigentlich eher schlicht im dunklen Federkleid. Während der Brutzeit wird es aber ein wahrer Hingucker. Sein Federkleid schillert dann in verschiedenen Farbnuancen. Im Spätsommer kann man regelrechte Starenschwärme beobachten. In vielen Gärten fühlt sich der Star zu Hause, rote Kirschen mag er besonders gern.