Nach Stromausfall: Gottesdienst wird nochmal weihnachtlich

Tilman Trebs

Schmachtenhagen (OGA) Mit dem Dreikönigstag werden in vielen Häusern spätestens heute die Weihnachtsbäume wieder vor die Tür gesetzt, die Adventsbeleuchtung im Keller verstaut. Nur in der Schmachtenhagener Kirche bleibt am Wochenende noch alles beim Alten. "Wir feiern den Gottesdienst am Sonntag entgegen unserer winterlichen Gepflogenheiten nicht im beheizten Gemeinderaum, sondern noch einmal in der Kirche mit Weihnachtsbaum, Krippe und der kompletten Festbeleuchtung", kündigte Pfarrer Friedemann Humburg am Freitag an.

Warum? Den Heiligabend-Gottesdienst hatten die Schmachtenhagener in einer dunklen Kirche feiern müssen. Ein Baggerfahrer hatte nach Angaben des Netzbetreibers E.dis am Nachmittag ein Mittelspannungskabel beschädigt. Die Folge war ein anderthalbstündiger Stromausfall, der nicht nur in der Schmachtenhagener Kirche das Licht ausgehen ließ, sondern auch vielen Haushalten bis nach Liebenwalde den Saft abdrehte.

Der Heiligabend-Gottesdienst wurde danach ein denkwürdiger. "Die Orgel funktionierte nicht, weshalb wir nur ein paar Lieder singen konnten, und auch nur die, die alle auswendig konnten", erzählt Pfarrer Humburg. Denn es war auch zappenduster. "Es gab nur ein paar Kerzen in der Kirche." Der Pfarrer selbst hatte große Mühe, seine Predigt zu lesen. "Filmreif war auch das Ende", erzählt Humburg. "Als ich die Menschen gerade verabschiedete, ging das Licht wieder an." Die Veranstaltung endete mit Applaus und Gelächter.

Am Sonntag will Humburg den Weihnachtsgottesdienst an sich nicht wiederholen. "Es wird ein ganz normaler." Aber wenigstens ein bisschen der am Heiligen Abend verloren gegangenen Weihnachtsstimmung will der Pfarrer seiner Gemeinde wiedergeben.