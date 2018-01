Papierkorb und Waschmaschine gesprengt

Markus Kluge

Rheinsberg (MOZ) Der Polizei werden noch immer Sachschäden angezeigt, die in der Silvesternacht verursacht wurden. Am Donnerstag ist gemeldet worden, dass im Rheinsberger Friedrichzentrum ein einbetonierter Metallpapierkorb mit Pyrotechnik gesprengt wurde. Der Behälter wurde dabei stark beschädigt. Umherfliegende Teile richteten Schaden an der Fassade des Marktes an. Auf die gleiche Art und Weise wurde eine Waschmaschine, die als Elektroschrott bei Mülltonnen abgestellt worden war, gesprengt. Die Teile der völlig zerstörten Maschine wurden auf Dächern verschiedener Häuser sowie auf dem Parkplatz am Friedrichzentrum gefunden. Dort wurde zudem die Fassade des Getränkemarkts beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 1000 Euro. Sie geht davon aus, dass dort nicht zugelassene Böller gezündet wurden.