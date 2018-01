Als die Elbe in Richtung Mützlitz floss

Rene Wernitz

Havelland (BRAWO) Eher seltsam mutete der Titel an, den Geschichtsfreund Wolfram Bleis seinem Beitrag im Rathenower Heimatkalender des Jahres 2013 gab: "Rathenow an der Elbe". Der Autor berichtet davon, wie Elbewasser noch vor 1.000 Jahren im Bett der heutigen Havel floss. Erst in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts, Bleis schreibt "vor dem Jahr 1136", muss die nachhaltigste Laufänderung der Elbe erfolgt sein. Demnach sei damals der Hauptstrom in sein heutiges Flusstal zurückgekehrt, "um es von nun an - allerdings mit menschlicher Hilfe - auch nicht mehr zu verlassen".

Bleis meint die Eindeichungen, die ab jenem Jahrhundert vorgenommen wurden. Nur bei Deichbrüchen nährte sich die Elbe wieder der Stadt. In dem Jahr, für das der Heimatkalender mit dem Beitrag "Rathenow an der Elbe" erschienen war, schippten die Menschen im Westteil der Kreisstadt hektisch Sandsäcke. Nach einem Deichbruch bei Fischbeck (10. Juni 2013) gab es Warnungen, wonach auch Rathenow-West von Elbehochwasser bedroht sei. So weit kam es aber zum Glück nicht.

Eines der dramatischsten Hochwasser des Flusses mit einher gehender Laufänderung muss es schon vor etwa 5.700 Jahren in der Jungsteinzeit gegeben haben. Der sogenannte "Mann von Milow", dessen Schädel im Original im Archäologischen Landesmuseum (Brandenburg an der Havel) und als Kopie im Naturparkzentrum (Milow) gezeigt wird, hat die Katastrophe sicher nicht erlebt. Denn er war erst vor etwa 5.000 Jahren auf die Welt gekommen. Zu der Zeit aber war die westhavelländische Region um Rathenow, Premnitz und Milow vermutlich weiträumig von Elbewasser umflossen. Dafür verantwortlich war das sogenannte "Döberitzer Ereignis", als bei Gapel ein Dünenzug den Hochwassermassen der Elbe nachgegeben hatte. 2009 ging darauf der Potsdamer Dr. Friedrich-Manfred Wiegank in seinem Beitrag "Schmelzwasserrinne und Hochfluttal - die Pritzerber Laake" ein. Erschienen in "Brandenburgische Geowissenschaftliche Beiträge" und heute nachzulesen unter anderem auf www.geobasis-bb.de.

Demnach ist der sich aus dem Raum Pritzerbe und Seelensdorf bis nach Döberitz hinziehende Dünenzug, der in der Spätphase der letzten Eiszeit entstand, bei Gapel auf einer Breite von ca. 500 Metern unterbrochen. Wiegank interpretiert das so: "Durch Erosion des Döberitzer Dünenzuges in Verbindung mit einem Hochflutereignis wurde zwischen Döberitz und Gapel ein Durchbruchstal eröffnet, durch das Elbewasser mit gleichmäßig hoher Geschwindigkeit über die vermutlich vermoorte ehemalige Schmelzwasserrinne der Pritzerber Laake ins Havelländische Luch abfloss (Döberitzer Ereignis)."

Laut Wiegank handele es sich im Ursprung bei der Pritzerber Laake um eine Schmelzwasser-Abflussrinne, die während des "Brandenburger Stadiums der Weichselvereisung" entstand. Durch diese Rinne sei Schmelzwasser des abtauenden Inlandeises in die Urstromtalung der Unteren Havelniederung geflossen. Aus dieser Phase, die mit weichselspätglazial umschrieben wird, stammt auch der Dünenzug.

Später fungierte er offenbar wie ein natürlicher Deich, der dem Elbwasser bis zum "Döberitzer Ereignis" standhielt. In der Folge strömte die Elbe durch die Pritzerber Laake "zunächst über die Niederung des Ersten Flügelgrabens zwischen Mützlitz und Nennhausen in die Niederung des Havelländischen Großen Hauptkanals über die Tritt-Niederung ins Untere Rhinluch und über das Dosse-Bruch" wieder zu dem, was heute die Havel ist.

Übrigens sei ein zweiter Abzweig von Elbewässern aus der Havelniederung durch Elbeschlicke belegt, die sich im Raum nördlich des Hohennauener Sees in zwei Strängen über die Talungen des Rhins und des Großen Grenzgrabens in die Tritt-Niederung erstrecken würden, so der Experte. Die Verbreitung des typischen Elbeschlicks (Auelehm) lasse Rückschlüsse auf die Entwicklung des Elbe-Havelsystems im Holozän zu, wie aus dem Beitrag an anderer Stelle hervor geht. Als Holozän wird derweil die gegenwärtige warmzeitliche Phase bezeichnet, die nun bereits seit etwa 11.000 Jahren anhält. Die vorherige Weichsel-Kaltzeit hatte übrigens mehr als 110.000 Jahre angedauert.

Die Pritzerber Laake verdankt also ihren Charakter jenem nach dem "Döberitzer Ereignis" vor etwa 5.700 Jahren entstandenen Elbelauf. Außergewöhnlich sind Mäanderstrukturen mit drei Schleifenpaaren, wie Friedrich-Manfred Wiegank schreibt. Diese drei "Määnderschlingenpaare" seien durch Ab-und Umlagerung von im Elbewasser mitgeführter Sedimentfracht entstanden. "Durch die Laufverlegungen und weitere Hochwasserereignisse erfolgte eine ständige Umformung der Flussbett- und Talmorphologie, bis die Pritzerber Laake als Elbelauf außer Funktion trat und das durch Fließgewässer geformte Relief durch Sukzessionen der Vegetation konserviert wurde." Der Autor meint beim Begriff Sukzessionen die zeitlichen Abfolgen, die dazu führten, dass die Pritzerber Laake per Satellitenbild betrachtet so sonderbar krumme Strukturen in der Vegetation aufweist.

Wie lange dieser Elblauf bestand, ist so wohl noch nicht wirklich erforscht. Würde man nun laienhaft eins und eins zusammen zählen, so floss die Elbe vor etwa 1.000 Jahren bereits (oder noch) an Rathenow vorbei, seit fast neun Jahrhunderten im heutigen Flussbett, rund 22 Kilometer entfernt.

Der Begriff Laake soll sich indes aus dem Westslawischen herleiten, wie Friedrich-Manfred Wiegank im ersten Satz seines Beitrags meint und so viel wie Flusskrümmung bzw. krummer Flussarm bedeuten. Zweifel an dieser Deutung sind allerdings durchaus angebracht, da Laake bzw. Lake andernorts als aus dem deutschen Sprachraum stammend gedeutet wird und soviel wie Lache, Tümpel und Sumpf bedeuten soll. Wenn Wiegank Recht behielte, hieße das wohl, dass die ab dem 7. Jahrhundert in der Region siedelnden Slawen diesen östlichsten Elbarm noch erlebt haben müssten.

Weiselkaltzeitliche Morphogenese: Was Gletscher in der mehr als 110.000 Jahre dauernden Weichsel-Kaltzeit in der hiesigen Region zusammen schoben, ist noch heute vielfach gut sichtbar. Dazu gehören unter anderem das Hohe Rott bei Kotzen, der Große Berg bei Gräningen und der Markgrafenberg zwischen Bamme und Rathenow. Diesbezügliches Allgemeinwissen vermittelt Roland Weiße in seinen 2003 erschienenen"Beiträgen zur weichselkaltzeitlichen Morphogenese des Elbhavelwinkels" - mit Hinweisen zur Havel- und Elbentwicklung. Zu finden auf https://publishup.uni-potsdam.de, dem Publikationsportal der Universität Potsdam.