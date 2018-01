Erneuter Angriff auf Sanitäter - Gewerkschafter fassungslos

Berlin (dpa) Ein Mann bewirft zwei Sanitäter im Einsatz mit Böllern, spuckt einem ins Gesicht und versucht auf ein Gerät zu urinieren. Gewerkschaftsvertreter sind fassungslos.

Wieder hat es in Berlin einen Angriff auf Rettungskräfte gegeben. Ein 37-Jähriger soll in der Nacht zu Samstag zwei Rettungssanitäter mit Böllern beworfen haben, wie die Polizei mitteilte. Die 28 und 29 Jahre alten Sanitäter waren wegen eines medizinischen Notfalls in die Kreuzberger Waldemarstraße gerufen worden. Als sie aus dem Rettungswagen stiegen, warf der Mann zunächst die Böller.

Anschließend soll er versucht haben, auf einen abgestellten Defibrillator zu urinieren, was die Sanitäter verhindern konnten. Einem der Männer spuckte der 37-Jährige daraufhin ins Gesicht. Die Sanitäter fixierten den Angreifer und übergaben ihn herbeigerufenen Polizisten, die ihn in eine Gefangenensammelstelle brachten.

Der betrunkene Mann stimmte dort einer Wohnungsdurchsuchung zu. Dabei fanden Beamte mehrere illegale Böller. Die Polizei ermittelt nun, ob die geworfenen Böller auch verboten waren. In Deutschland war zuletzt eine Debatte über Angriffe auf Rettungskräfte entfacht. In Berlin waren etwa an Silvester Sanitäter mit Schusswaffen bedroht worden.

Die Deutsche Feuerwehr-Gewerkschaft (DFeuG) verurteilte den erneuten Angriff. Die Attacken auf die Rettungskräfte seien völlig unnachvollziehbar, sagte der Sprecher der DFeuG Berlin-Brandenburg, Micha Quäker, der Deutschen Presse-Agentur. Die Angriffe hätten in den vergangenen Jahren spürbar zugenommen.

"Unsere Kräfte müssen geschützt werden", forderte Quäker. Die Regierung müsse die Justiz entsprechend ausstatten, dass sie die im vergangenen Jahr verschärften Gesetzen zu Angriffen auf Rettungskräfte auch durchsetzen könne. Außerdem seien in der Vergangenheit viele Verfahren gegen Angreifer wegen Geringfügigkeit eingestellt worden, kritisiert Quäker. "Das verstehe ich nicht, da besteht doch ein öffentliches Interesse!". Jeder könne schließlich in die Situation kommen, auf Sanitäter angewiesen zu sein.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) sprach angesichts der neuesten Attacke von einem "unfassbaren Zustand". Die Angreifer begingen eine Straftat, "die sich nicht nur auf das Leben des Angegriffenen auswirkt, sondern auch spürbare Auswirkungen für andere hat", teilte der Sprecher der GdP-Berlin, Benjamin Jendro, mit.