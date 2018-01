Kein Parkticket gezogen - Rentner ärgert sich über Polizisten

Burkhard Keeve

Oranienburg (OGA) Von Burkhard Keeve

Oranienburg (OGA) Heinz Schunke weiß, was sich gehört. Wenn er mit seinem Auto auf einem gebührenpflichtigen Platz steht, zieht er sich einen Parkschein. So war das auch, als der 69-jährige Oranienburger kürzlich den Fischerparkplatz in der Kreisstadt ansteuerte. Doch dann sah er vier junge Polizisten.

Sie tauchten in einem Zivilfahrzeug etwa zu der Zeit auf dem Parkplatz auf, als der Rentner seinen Parkschein hinter die Windschutzscheibe legte und seine Frau auf dem Weg in die nahe Drogerie unterwegs war. Während Heinz Schunke auf seine Frau wartete, fiel ihm auf, dass die vier Uniformierten alles andere taten, nur nicht sich zum Fahrkartenautomaten zu bewegen, um sich ein Ticket zu ziehen. Zwei verschwanden Richtung Innenstadt, zwei standen draußen und rauchten, beobachtete der 69-Jährige.

Doch, was anderen eine Bürgerpflicht ist, ließ die jungen Beamten kalt. "Dabei gibt es hier eine sogenannte Brötchentaste am Automaten, damit kann jeder hier 15 Minuten auf dem Parkplatz stehen, ohne zu bezahlen", so Schunke. Als eine geraume Zeit verstrichen war, hielt es den Rentner nicht mehr auf seinem Platz. Sein Gerechtigkeitssinn trieb ihn an und auf die vor ihrem Fahrzeug mit BBL-Kennzeichen wartenden jungen Polizisten zu. "Ich habe höflich gefragt, ob sie sich nicht lieber auch einen Parkschein ziehen wollen, wie jeder andere auch?" Doch die Antwort, die er daraufhin erhielt, gefiel im ganz und gar nicht. "Sie wurden richtig patzig und sagten, ich solle mich um meine Sachen kümmern." Das ganze dauerte jetzt auch schon länger als die freien 15-Brötchen-Minuten auf dem Fischerparkplatz.

Heinz Schunke ärgerte sich und wünschte sich, mit mehr Respekt behandelt zu werden: "Das könnten meine Enkel sein." Im Nachhinein ärgert sich der 69-Jährige aber auch über sich selbst. Er hat nämlich vergessen, sich das Autokennzeichen zu merken - und "Fotos habe ich auch keine gemacht". Heinz Schunke ist sich aber sicher: "Jeder muss bezahlen!" Da die Beamten noch sehr jung aussahen, glaubt Schunke, dass die drei Männer und eine Frau zu den Studierenden der Oranienburger Polizeifachhochschule gehören.

Als dort der Fall geschildert wird, sind die Reaktionen eindeutig: "Das geschilderte Verhalten ist eines Polizeibeamten nicht würdig", teilt Marion Ratzsch von der Fachhochschule mit. Selbstverständlich gelte die Straßenverkehrsordnung (StVO) auch für Polizeibeamte. Ausnahmen lasse nur Paragraf 35 der StVO zu, "soweit das zur Erfüllung hoheitlicher Aufgaben dringend geboten ist". Davon könne hier "vermutlich nicht ausgegangen werden", so Marion Ratzsch. "Ein solches Fehlverhalten und die geschilderte unangemessene Antwort auf die Konfrontation mit dem Fehlverhalten würde in einem Gespräch mit dem Vorgesetzten thematisiert und die entsprechenden Beamtenpflichten verdeutlicht werden. Allerdings würden wir uns auch den Sachverhalt aus Sicht der Polizeibeamten schildern lassen."

Heinz Schunke zeigt sich mit der Antwort aus der Polizeischule zufrieden. Sein Gerechtigkeitsgefühl hat ihn nicht betrogen. Er wird auch weiterhin ein wachsames Auge haben.