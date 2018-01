Mehr Platz für Bollhagen-Gymnasiasten

Roland Becker

Velten (HGA) Bei laufendem Schulbetrieb soll das Hedwig-Bollhagen-Gymnasium ab Februar kommenden Jahres erweitert werden. Der Kreis, der dafür vor einiger Zeit ein Grundstück von der Stadt Velten erworben hat, will in den Anbau 2,3 Millionen Euro investieren. Mehr Kapazitäten werden allerdings nicht geschaffen. Das Gymnasium soll auch künftig - und trotz mittelfristig steigender Schülerzahlen - in seiner Zügigkeit nicht verändert werden. Demnach bleibt es bei drei Klassen pro Jahrgang. In den vergangenen Jahren musste die Schule regelmäßig Bewerber ablehnen.

Weshalb aber benötigt die Schule dann elf neue Klassenräume, ein Kunstkabinett und Schülerarbeitsplätze? Laut Rektorin Claudia Heinen, seit 2001 im Amt, gibt es darauf eine einfache Antwort: "Die Raumsituation ist bislang sehr mit dem spitzen Bleistift kalkuliert." Nur unter Aufwendung aller Tricks sei es bislang möglich gewesen, mit der knappen Raumsituation so umzugehen, dass davon der Schulalltag nicht beeinträchtigt wird.

Der Kreis will mit seiner Investition nun dafür sorgen, dass die Beengtheit ein Ende findet. "Die Raumkapazitäten sind auf Kante geschnitten", ließ Landrat Ludger Weskamp (SPD) via Pressestelle ausrichten. Mit dem Neubau soll das vom Land gesetzte Maß erfüllt werden, wonach für eine Klasse 1,6 bis 1,7 Unterrichtsräume vorhanden sein müssen. Dass das nicht zu viel ist, kann die Rektorin nachweisen. So gebe es im Kurssystem der Oberstufe regelmäßig Unterrichtsblöcke, in denen die Kurse geteilt werden - folglich also auch zwei Räume brauchen. Eng wird es auch, wenn die Ofen-Stadt-Halle, in der der Sportunterricht stattfindet, aus verschiedenerlei Gründen nicht genutzt werden kann. Dann stehen die Klassen sozusagen ohne Raum da. "Da haben wir dann drei zusätzliche Klassen. Das ist dann wie ein Puzzlespiel, was an Unterricht noch machbar ist", berichtet Rektorin Heinen.

Die bereits erwähnten Schülerarbeitsplätze sollen in der Bibliothek beziehungsweise Mediathek entstehen. "Diese dienen den Schülern zum Beispiel in Freistunden zur Erledigung von Aufgaben", erläutert Kreissprecherin Constanze Gatzke deren Funktion. Heinen könnte sich dafür auch andere Lösungen vorstellen: "Es gibt auch Schulen, da sind in den Gängen Nischen eingerichtet. Architektonisch sind da allerlei Spielereien möglich."

Bis April soll die Planung für den Anbau vorliegen. Wenn im Februar kommenden Jahres die Bauarbeiten beginnen, dürften die für Lehrer und Schüler manche Belastungsprobe bereithalten. Denn gebaut werden soll während des laufenden Schulbetriebs. "Eine Auslagerung der Schule ist nicht möglich", begründet Gatzke diese Entscheidung. Sie hat aber eine Beruhigungspille zur Hand: "Die im Bestandsgebäude erforderlichen Maßnahmen werden hauptsächlich in den Ferien sowie in den Nachmittagsstunden umgesetzt." Die Rektorin sieht dem ganz entspannt entgegen: "Lärmtechnisch werden wir schon etwas mitbekommen. Aber das ist auch so, wenn die Mietwohnungen gegenüber saniert werden."