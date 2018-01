Kummerkasten im Internet nur spärlich genutzt

Matthias Henke

Fürstenberg (GZ) Seit 1. Oktober ist Fürstenberg dabei. Die Kommune beteiligt sich am Maerker-Portal, über das Bürger Infrastrukturproblem melden können: gefährliche Schlaglöcher zum Beispiel, wilde Mülldeponien oder unnötige Barrieren für ältere oder behinderte Menschen. Den Weg dafür geebnet hatten die Stadtverordneten auf eine Initiative der Linken hin. Eine vertragliche Vereinbarung mit dem Land wurde daraufhin geschlossen. Unter anderem verpflichtet sich die Stadt, binnen drei Werktagen auf Meldungen zu reagieren. Landesweit machen mittlerweile 104 Kommunen mit.

Binnen drei Monaten sind fünf Meldungen für Fürstenberg eingegangen, von einer illegalen Müllablagerung, die am 20. Oktober am Hegensteinbach gemeldet und in der Woche darauf vom Bauhof entfernt wurde, bis zu losen Gehwegplatten entlang der Oststraße, über die sich ein Bürger eine Woche vor Weihnachten beschwerte. Letztere Angelegenheit ist derzeit noch in Bearbeitung. Zum Vergleich: für das Amt Gransee und Gemeinden, das sich seit 2014 am MaerkerPortal beteiligt, liegen für den gleichen Zeitraum drei Mal so viele Meldungen vor. Also alles eitel Sonnenschein im Fürstenberger Seenland? Mitnichten, wie Bürgermeister Robert Philipp (parteilos) auf Nachfrage einräumte. Beschwerden und Hinweise erreichten das Rathaus nach wie vor, nur meist eben auf althergebrachtem Wege. "Da schreiben die Leute uns beispielsweise einen Brief, was aber eher bei Personen im fortgeschrittenen Alter der Fall ist, großer Beliebtheit erfreut sich auch weiterhin die E-Mail", sagte Philipp. Der verbreitetste Weg, Kontakt mit der Stadtverwaltung aufzunehmen, seien aber nach wie vor der Telefonanrufe, die aber nicht immer Hinweise oder Beschwerden beinhalten. Da werde manchmal auch einfach nach der Telefonnummer einer anderen Behörde gefragt, die vom Anrufer nicht auf die Schnelle im Telefonbuch gefunden wurde. "Die Leute müssen sich vielleicht noch an das neue Angebot gewöhnen. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt", so Philipp weiter. Es habe zweifellos den Vorteil, das es transparent ist.

Wer dort nur generellen Frust über die Stadtverwaltung Fürstenberg im Besonderen und die Menschheit im Allgemeinen abladen will, ist auf der Seite aber falsch. So gehen die Meldungen auch nicht ungefiltert an die Öffentlichkeit, sondern werden moderiert. In der Fürstenberger Stadtverwaltung zeichnet Eric Dahms aus dem Ordnungsamt für den Maerker verantwortlich.

Erreichbar ist die Fürstenberger Seite des Maerker-Portals über einen Link auf der Homepage der Wasserstadt, www.fuerstenberg-havel.de