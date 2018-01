Amt Falkenberg-Höhe erhöht Druck

Steffen Göttmann

Falkenberg (MOZ) Das Amt Falkenberg-Höhe und die Gemeinde Falkenberg erhöhen den Druck auf das Landesumweltamt. Sie argwöhnen, dass auf einer Sortieranlage im Gewerbepark zwischen Falkenberg und Hohenfinow die gesetzlichen Auflagen nicht eingehalten werden.

Knut Koall (BVB/Freie Wähler), Gemeindevertreter und Kreistagsabgeordneter, wirft den Ordnungsbehörden zu lahmes Handeln vor. Seit zwei Jahren bereits verfolgen er, Anwohner des Gewerbeparks und Falkenberg-Höhes Amtsdirektor Holger Horneffer das Gebahren einer Berliner Firma auf dem Gelände. Statt die Abfälle zu sortieren, werde die Deponie jetzt mit Erde und Steinen zugeschüttet, schimpfte Knut Koall. Das Gelände ist nicht umzäunt und daher frei einsehbar.

Das Landesamt für Umwelt (LfU) habe dem Unternehmer zuletzt am 14. Dezember bis zum 31. Dezember 2017 eine Frist gesetzt, die in Falkenberg abgelagerten Baumischabfälle zu räumen oder zu sortieren, sagte Holger Horneffer auf MOZ-Anfrage. Sollte der Unternehmer der Auflage nicht nachkommen, werde die Anlage stillgelegt. Im Fall einer Stilllegungsverfügung müsse das Entsorgungsunternehmen alles wegräumen. 15 000 Tonnen Baumischabfall lagern auf der Anlage.

Inzwischen habe der Unternehmer zwar mehr Technik nach Falkenberg bringen lassen, sagte Horneffer, der die Anlage wie auch das Landesamt für Umwelt regelmäßig kontrolliert. "Ich habe aber den Eindruck, dass er das Material nicht sortiert, sondern einprofiliert", erklärte der Amtsdirektor. Sei der Abfall erst einmal unter der Erde, wird es noch schwieriger ihn wieder auszugraben. Zudem könnte das Regenwasser, das durch die Deponie sickert und ins Tal fließt, kontaminiert werden. Baumischabfall ist an sich nicht hochgiftig, darf aber trotzdem nicht einfach abgelagert werden.

Das Unternehmen habe wohl auch mit dem Sortieren begonnen. Aber nur in geringem Umfang, erklärte der Amtsdirektor. In aufgestellten Flachcontainern seien nur geringe Mengen Abfall zu finden.

Sollte das Unternehmen Insolvenz anmelden, bleibe die Gemeinde Falkenberg auf den Kosten sitzen. Nach Ansicht des Amtsdirektors müsste die Betriebserlaubnis für Entsorgungsunternehmen mit einer Sicherheitsleistung verbunden sein.

Weitere Kontrollen gab es am 20. und am 21. Dezember. Unverständlich für Holger Horneffer ist, dass das Landesamt zwar die Kontrolldichte erhöht, aber nicht wirklich handelt, obwohl es offensichtlich sei, dass der Abfall mit 0,5 bis ein Meter Material überbaut werde. Der Amtsdirektor hält aber der Behörde zugute, dass der Informationsfluss funktioniert und auch seine Hinweise mit aufgenommen werden. So habe er dem Amt mitgeteilt, dass sich am 19. Dezember Anwohner bei ihm beschwert hätten, was wiederum in dessen Stellungnahme eingeflossen sei.

Bis Freitagabend hatte das Berliner Unternehmen Zeit, Stellung zu nehmen. "Am Montag erwarten wir Vertreter der Firma bei uns in der Amtsverwaltung", kündigte der Verwaltungschef an. Daran teilnehmen werde auch Christian Ziche, ehrenamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Falkenberg.

Die Sortieranlage für Baumischabfälle beschäftigt die Falkenberger und die Behörden schon seit anderthalb Jahren. Das Landesamt für Umwelt habe bereits am 4. Juli 2016 vom Landkreis Märkisch-Oderland erfahren, dass auf dem Gelände der Bauschuttrecyclinganlage nicht zugelassene Abfälle abgelagert werden, bestätigte eine Sprecherin der Behörde im Februar 2017. Auch Falkenberg-Höhe habe auf die Situation aufmerksam gemacht. Mehrfach wies das Landesamt den Anlagenbetreiber auf die unhaltbare Situation auf seiner Anlage hin.

Knut Koall empfindet das Verwaltungshandeln zu zögerlich. Deshalb hatte er über die seinerzeit noch existierende Landtagsfraktion der BVB/Freie Wähler eine Anfrage an die Landesregierung in Potsdam gestellt. Laut Landesamt habe der Anlagenbetreiber erklärt, dass fremde Firmen die Abfälle auf seinem Gelände abgekippt hätten. Als Beleg dienten Protokolle unangekündigter Ortsbegehungen.

Das Unternehmen ist unterdessen nicht zu erreichen. Die Firma hat in Falkenberg lediglich einen Briefkasten, es gibt kein Büro.