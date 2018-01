Planungssicherheit für 70 Jahre

Falkensee (MOZ) Mit einer Unterschrift haben Rico Lange, Vorsitzender des Tierschutzvereins Tierheim Falkensee und Dr. Silvia Hein, Verteterin des Landkreises Havelland, die Zukunft des Vereins beziehungsweise des Tierheimgeländes für die nächsten 70 Jahre gesichert. Am Nachmittag wurde vor einem Notar in Falkensee ein Erbbaurechtsvertrag zwischen dem Verein und dem Landkreis Havelland geschlossen.

Der jetzt unterzeichnete Erbbaurechtsvertrag sichert insbesondere das Tierheim auf dem gute 22.000 Quadratmeter großen Gelände des ehemaligen HAW-Wertstoffhofes in der Dallgower Straße 104. Seit der Vereinsgründung am 19.12.2007 war es Ziel, ein Tierheim zu betreiben, mit der Pacht des Geländes im Juli 2008 konnte dieses Ziel erreicht und das Tierheim in Form des jetzigen Katzenhauses am 10.12.2009 eröffnet werden. Im Jahr 2015 wurde mit der Eröffnung des neu erbauten Hundehauses ein weiterer Meilenstein in der Geschichte des Vereins gesetzt. Die letzten größeren Projekte, die vor allem durch intensive ehrenamtliche Arbeit umgesetzt wurden, waren der Ausbau des Kittentraktes im Katzenhaus, der Bau eines gesicherten Kaninchenauslaufs und der Aufbau eines Containers. "Mit dem Erbbaurechtsvertrag erschließen sich uns nun aber noch ganz andere Möglichkeiten" sagt Rico Lange. So werde nun die Möglichkeit weiterer Aus- und Umbauten auf dem Gelände geprüft.

Mit 13 Gründungmitgliedern begann die Geschichte des Vereins vor nunmehr gut 10 Jahren. Mittlerweile umfasst der Verein 266 Mitglieder, für das gerade begonnene Jahr 2018 möchte der Verein auf 300 Mitglieder anwachsen. Das ist ein realistisches Ziel angesichts der Entwicklung der Mitgliederzahlen der vergangenen Jahre. Alleine im Jahr 2017 konnten 47 Mitglieder dazugewonnen werden. Beachtliche 102 von 266 Mitgliedern sind auch aktiv tätig, sie unterstützen z.B. bei der Versorgung der Tiere, übernehmen Tierarztfahrten, organisieren Veranstaltungen, koordinieren und führen Handwerkertätigkeiten aus und noch vieles mehr "Ohne unsere vielen engagierten Ehrenamtler würde unser Verein nicht da stehen, wo er jetzt ist" so Dr. Heike Wegner, Gründungsmitglied und Leiterin des Katzenhauses. Im gesamten Vereinsleben stehen aber immer die Tiere und der Tierschutz im Mittelpunkt.

So wurden bisher 2031 Katzen, Nager und Kleintiere sowie 127 Hunde und 498 Pensionstiere aufgenommen, um ihnen ein so angenehmes Zuhause auf Zeit wie möglich zu bieten. Da aber auch die Vermittlungsquote sehr gut ist (im Jahr 2017 konnten 246 Tiere vom Tierheim in ein neues Zuhause ziehen) , befinden sich derzeit nur 28 Tiere im Katzenhaus sowie neun Hunde im Hundehaus.

Die vom Veterinäramt genehmigte Kapazität liegt bei 46 Tieren plus drei Kittenwürfen im Katzenhaus und bei 12 Hunden im Hundehaus. Mit dem Abschluss des Erbbaurechtsvertrages kann nun jedoch über eine Kapazitätserweiterung und damit über zukünftige weitere Fundtierverträge mit mehr Kommunen nachgedacht werden. Zur Zeit hat der Verein Fundtierverträge mit der Gemeinde Brieselang und der StadtZudem dürfen Dallgower Fundtiere aus der unmittelbaren Umgebung des Tierheims aufgenommen werden.

Auch wenn der Tierschutzverein Tierheim Falkensee mit einem Vollzeitangestellten und zwei 75% Angestellten sowie den vielen ehrenamtlichen Helfern personell sehr gut aufgestellt ist, ist insbesondere auf der finanziellen Seite noch weitere Unterstützung notwendig. Zwar decken die Fundtierverträge einen Teil der Kosten für die Tierunterbringung ab, aber eben nur einen Teil. So bedürfen etwa einige Tiere intensiver tierärztlicher Betreuung, und diese Tierarztrechnungen, die sich durchaus in hohem dreistelligem Bereich bewegen können, muss der Verein alleine tragen. Auch viele der letzten Projekte konnten nur durch viel ehrenamtliches Engagement realsiert werden. Ein wichtiges Anliegen des Vereins ist es deshalb, mit den Kommunen mit bestehendem Fundtierverträgen diese noch anzupassen.

Aber auch jeder einzelne Bürger kann den Verein mit Zeit-, Geld- oder Sachspenden unterstützen: Tierschutzverein Tierheim Falkensee und Umgebung e.V., Dallgower Straße 104, in 14624 Dallgow-Döberitz. IBAN DE 8116 0500 0038 1204 4098, BIC WELADED1PMB, Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam.