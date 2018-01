Anwohner fühlen sich nicht gehört

Silke Schulz

Falkensee (MOZ) Mit großer Hoffnung auf einen konstruktiven Dialog waren Johanna und Balthasar von Weymarn als Vertreter einer Gruppe von Anwohnern der Neckarstraße in Falkensee in der vergangenen Woche in das Gespräch mit dem Baudezernenten gegangen. Ihr Anliegen war es, mögliche Lösungen für die ungewöhnlich starke Belastung durch den dortigen Standort des Glascontainers zu erörtern. Das Ergebnis war für die Sprecher der Initiative indes enttäuschend.

"Für uns bedeutet insbesondere der Lärm außerhalb der Einwurfzeiten eine unerträgliche Einschränkung unserer Lebensqualität. Wir haben deswegen der Stadt einige Vorschläge zu Alternativen gemacht. Leider fühlten wir uns am Ende eher vertröstet", berichtet Balthasar von Weymarn, der mit seiner Ehefrau vor anderthalb Jahren in die Neckarstraße gezogen ist.

Eigentlich darf aus Rücksicht auf die Anlieger, die im Umfeld der knapp 30 Falkenseer Container leben, morgens nicht vor 7 und abends nicht nach 20 Uhr Altglas entsorgt werden. Außerdem ist zwischen 13 und 15 Uhr eine Ruhezeit einzuhalten. An Sonn- und Feiertagen dürfen die Container gar nicht genutzt werden. Diese Regelung gilt für den gesamten Landkreis Havelland. Damit jeder Nutzer darüber informiert ist, befinden sich entsprechende Aufkleber an den Containern. Die dennoch durch so eine Glassammelstelle vor dem eigenen Grundstück entstehende Belastung ist grundsätzlich im Hinblick auf das öffentliche Interesse zu tolerieren.

Nun ist die Situation in der Neckarstraße aber nach den Beobachtungen der Anwohner eine besondere. Ist der westliche Teil der Stadt Falkensee ohnehin unterversorgt mit entsprechenden Sammelstellen, komme in der folglich stark frequentierten Neckarstraße erschwerend hinzu, dass eine übermäßig große Anzahl der Nutzer den Standort mit dem Kraftfahrzeug anfährt, und zwar überproportional häufig außerhalb der Einwurfzeiten.

"Wir haben das mal über einen Zeitraum von drei Monaten dokumentiert - nur ein einziges Mal kam jemand zu Fuß zum Container. Wir haben von morgens bis abends und auch sonntags einen regelrechten "Drive-in' vor der Tür", so von Weymarn. Dies unterscheide den Standort von anderen, auch das haben die Anwohner recherchiert.

Die Stadtverwaltung erkennt diese besondere Situation nicht. Auf Antrag der Anwohner hatten stichpunktartige Kontrollen vor Ort stattgefunden, dabei konnten jedoch "keine Verstöße festgestellt werden", heißt es in einem Schreiben der zuständigen Dezernentin Luise Herbst.

"Wir haben deswegen das Gespräch gesucht, aber sowohl Baudezernent Thomas Zylla als auch Ordnungsamtsleiter Michael Sahr verwiesen auf die Notwendigkeit, den Glascontainer genau an diesem Standort zu belassen - Stichwort "fußläufige Erreichbarkeit'. Es sollen nun der Beirat zur Teilhabe für Menschen mit Behinderungen und der Seniorenbeirat befragt werden. Ebenfalls überlege man, die Aufkleber mit den nicht einklagbaren Einwurfzeiten zu entfernen, was einer Legalisierung der Ruhestörung gleichkäme und für die Anwohner ein Hohn und unzumutbar wäre. Unser Wunsch wäre die Umsetzung der Sammelstelle zur Straße "Am Wildpark' nahe des Bahnhofs Finkenkrug. Dafür spräche auch, dass die Autos dort beim Halten am Container keinen Rückstau verursachen würden", erläutert Johanna von Weymarn. Ob der Vorschlag der Weymarns im Sinne eines "stadtteilabhängigen Versorgungskonzepts" Gehör findet, bleibt abzuwarten. Ende Januar sollen die Gespräche weitergehen.