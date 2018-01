Rene Wernitz

Premnitz (BRAWO) Zum traditionellen Neujahrsfeuer am Premnitzer See, laden Freiwillige Feuerwehr und die Stadt Premnitz ein. Los geht es um 17.00 Uhr. Wie gewohnt werden Weihnachtsbäume verbrannt. Jeder, der ein Exemplar ausrangieren will, kann dieses vor Ort abgeben. Wie in den Vorjahren dürfte das Feuer recht groß werden. Denn die Premnitzer nutzen gern diese Gelegenheit, trockene Fichten, Kiefern und Tannen loszuwerden.