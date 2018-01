Königlichen Gaben auf der Spur

Wohlriechende Kugeln: Die katholische Kirche in Eberswalde hat Weihrauch in seinem Vorrat. Gleich mehrere Sorten des Harzes durften wir begutachten. © Foto: Andreas Gora

An Bedeutung verloren: Apotheken bieten Myrrhe nur noch als Tinktur für den Mund- und Rachenraum an. © Foto: Christina Sleziona

Roh und als Ring: Schmuckhändler Andreas Elling hält ein dünnes Plättchen Gold und einen Ring aus dem Edelmetall zwischen den Fingern. Er schwärmt vom Gold, weil es sich so gut bearbeiten lasse. In der Regel wird Kupfer oder Silber zur Schmuckherstellung © Foto: MOZ/Marco Marschall

Susan Hasse, Christina Sleziona

Eberswalde (MOZ) Der 6. Januar ist Dreikönigstag. Drei Gaben sollen Caspar, Melchior und Balthasar dem kleinen Jesuskind vor mehr als 2000 Jahren gebracht haben: Gold, Myrrhe und Weihrauch. Findet man diese Gaben auch in Eberswalde? Die Geschichte einer nicht einfachen Suche.

Gold. Wer versuchen möchte, in der Schwärze Gold zu waschen, dürfte wenig Erfolg haben. Bessere Anlaufstation ist da die Sparkasse Barnim. Ob und wie viele Goldvorräte dort lagern, verrät Knut Hinze, Pressesprecher des Hauses, allerdings nicht. Nur so viel: wer im Institut Gold erwirbt, legt es in der Regel nicht unters Kopfkissen, sondern mietet sich ein Schließfach an.

"Innerhalb von zwei Tagen können wir Gold nach Hause liefern lassen", sagt Volker Behr, Teilmarktleiter der Sparkasse. Wird das Edelmetall ins Institut bestellt, dauert es geringfügig länger. Kleinstes Abmaß wäre ein Gramm. Ein Barren von diesem Gewicht wäre nur so groß wie der Nagel eines kleinen Fingers. Um die 45 Euro würde ein solcher kosten. Zwar liegt der Goldpreis mit etwa 35Euro pro Gramm deutlich darunter. Doch fielen eben auch Kosten für die Prägung des Barren an. Es lohnen sich daher größere Stücke. Generell werde bei Gold in Unzen gerechnet. Eine Unze entspricht etwa 31 Gramm. Es handelt sich um reines Gold: 999,9 - oder 24 Karat.

In der Schmuckherstellung werde Gold häufig mit anderen Stoffen gemischt, erklärt Volker Behr. Das Ganze nennt sich Legierung, wie wir von Andreas Elling aus dem gleichnamigen Schmuckgeschäft erfahren. Je nach Farbe, die der Ring oder die Kette erhalten soll, wird das reine Gold mit Kupfer, Silber oder Palladium gemischt. Aber auch Schmuck aus reinem Gold ist möglich.

Elling hat tatsächlich Gold zum Anfassen für uns und schwärmt davon, wie gut sich das Metall verarbeiten lässt. Dessen Echtheit kann er übrigens mit Säure prüfen. Dafür macht er einen Abrieb auf Schiefer und träufelt die Säure darauf. Gold mit entsprechender Reinheit hält der jeweiligen Flüssigkeit stand und verwäscht nicht.

Myrrhe. Die Suche nach einem knapp zwei Meter hohen Balsamgewächs der Myrrhe ist in unserer niederschlagsgesegneten Region des Barnims sicherlich vergebens. Diese Heilpflanze aus der Gattung der Balsambaumgewächse gedeiht ausschließlich im trockenen Klima Südarabiens, Äthiopiens und Somalias. Aus ihr wird ein gelb-braunes Gummiharz gewonnen, das schon im alten Ägypten für die Einbalsamierung der Verstorbenen genutzt wurde. Heute weiß man, dass es das Wachstum von Pilzsporen und bestimmten Bakterien drosselt. Myrrhe ist vor allem durch seine desinfizierende und wundheilenden Wirkung bekannt und sorgt dafür, dass sich das Gewebe zusammenzieht. Aus diesem Grund stellten die Ärzte des Mittelalters aus Myrrheharz sogenannte "Pestpillen" her, die in der Zeit des schwarzen Todes fiebersenkend wirken sollten. Generell galt das Harzgranulat als populärstes Schmerzmittel vor der Entdeckung des Opiums.

In Eberswalde ist Myrrhe heute nur noch spärlich zu finden: Monika Moseler von der Hirsch-Apotheke empfiehlt Myrrhe ausschließlich als Tinktur bei Entzündungen der Mund- und Rachenschleimhaut. Es wird in Wasser verdünnt wie eine Mundspülung verwendet. Da aber viele alternative Wirkstoffe eine ähnliche, wenn nicht sogar bessere Wirkung haben, findet Myrrhe in der Medizin kaum noch Verwendung.

Im Bioladen "Globus" ist es unter einer Vielzahl ätherischer Öle zu finden. Ein paar Tropfen des hochkonzentrierten Öles reichen aus, um in Wasser verdünnt für einen würzig-süßlichen Duft im ganzen Raum zu sorgen. Als Aphrodisiakum, wie es in der Antike üblich war, hat es hingegen vollkommen an Bedeutung verloren.

Weihrauch ist die dritte Gabe der Heiligen Drei Könige und wird direkt mit der katholischen Kirche in Verbindung gebracht. Der Duft des Harzes ist äußerst prägnant und in jeder katholischen Kirche zugegen. Weihrauch ist der getrocknete Gummiharz des Weihrauchbaumes, der schon bei geringer Hitze verbrennt und seinen Duft verbreitet. Der Baum wächst im arabischen Raum, heutzutage stammt über 80 Prozent der Weihrauchernte aus Somalia.

Schon die alten Ägypter haben Weihrauch bei kultischen Handlungen verbrannt. In der Antike gab es eine florierende Weihrauchroute quer durch den Orient und das Harz wurde zu Höchstpreisen gehandelt.

Der Küster der katholischen Kirche St. Peter und Paul in Eberswalde, Eckhard Hampel, erklärt uns die unterschiedlichen Qualitäten des Harzes. Entscheidend sei wann und wo das Harz gewonnen wird. Die letzte Ernte des Jahres ist die beste und aromatischste. Den Qualitätsunterschied könne man einfach riechen. Ein Pfund Weihrauch kostet derzeit ungefähr 60Euro, das Säckchen halte allerdings eine ganze Weile. Schließlich dürfe man es nicht überdosieren: schon wenige Körner genügten, um eine komplette Kirche mit Weihrauch zu füllen.

Heutzutage ist Weihrauch auch bei Heilpraktikern und im pseudo-medizinischen Bereich beliebt. Manche wollen damit Krebs heilen oder die Wohnung von bösen Geistern befreien.

Heimstatt des Weihrauchs in Eberswalde ist die St-Peter und Paul-Gemeinde in der Schicklerstraße. Der Pfarrer Bernhard Kohnke betreut dort rund 1400 Gläubige. In diesen Tagen ziehen seine Ministranten durch die Straßen. Sie singen, schwenken dabei das Weihrauchfass und malen mit Kreide den Segen an die Häuser. In der kommenden Woche segnen sie die Sparkasse, die Kreisverwaltung und den Bürgermeister.

Allerdings können die Sternsinger kaum noch Weihrauch bei ihren Hausbesuchen anzünden. Brandmelder in Gebäuden springen sofort auf den feinen Rauch an. Auch die Kreide hat vielerorts ausgedient: Lackierte Türen machen es schwierig, das traditionelle CMB anzuschreiben. Deswegen verteilen die Sternsinger lieber Aufkleber mit der Segnung.