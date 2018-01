Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) An der Stelle des Alten Rathauses wird ein Wohn- und Geschäftshaus für 9,5 Millionen Euro errichtet. Die Genossenschaft Wobag hat das Projekt Neue Mitte am Augustiner Tor beschlossen und bereits erste Bauleistungen ausgeschrieben. 2020 sollen 57 Mieter einziehen.

Mit dem Beschluss des Aufsichtsrates und des Vorstandes der Wohnungsbaugenossenschaft steht nunmehr fest, was dort passiert, wo derzeit das Alte Rathaus von Schwedt abgerissen wird. Die Genossenschaft nennt ihr Wohnungsbauprojekt "Neue Mitte" und bemüht als Ortskennzeichnung das ehemalige Augustiner Tor, das an der Stelle früher einmal die "Schloßfreiheit" vom übrigen Teil der Lindenallee abgrenzte. Heute erinnert lediglich noch der Name der Bushaltestelle an die Existenz des Augustiner Tores in der Markgrafenzeit.

Das Projekt soll 9,45 Millionen Euro kosten. Geplant ist der Bau von zwei neuen Wohnhäusern, die im Erdgeschoss miteinander verbunden sind. 57 Wohnungen bietet die Wobag dann an der Lindenallee/Ecke Bahnhofstraße an. Es sollen Zwei- bis Vierraumwohnungen mit 50 bis 100 Quadratmeter Wohnfläche und Warmmieten um die 500 bis 1000 Euro werden.

"Wir mussten uns für einen Mietpreis von 8,50 Euro pro Quadratmeter entscheiden, anders wäre das Vorhaben nicht wirtschaftlich tragbar gewesen", erläutert Wobag-Vorstand Matthias Stammert, verteidigt aber diesen Preis: "Dafür erhalten die Mieter topmoderne Wohnungen in zentraler Lage."

Die Wohnungen sollen mit Fußbodenheizung, einige mit zwei Balkonen ausgestattet sein, mit Aufzügen, Tiefgarage, sogar über die Installation von Smart-Home-fähigen Schaltern und Geräten denkt die Wobag nach.

In das Haus am Augustiner Tor zieht auch das Standesamt mit einem Trauzimmer ein und erhält dafür wieder die Bronze-Eingangstür von Bildhauer Axel Schulz. Fest steht bereits auch der größte Mieter im einzigen Gewerberaum des Hauses: Die Volks- und Raiffeisenbank Uckermark/Randow will 2020 aus ihren Räumen im sogenannten Kompaktbau am Platz der Befreiung aus- und in des Haus am Augustiner Tor einziehen.

Mit dem Bau soll im Sommer dieses Jahres begonnen werden, wenn bis dahin die Abrissarbeiten abgeschlossen sind. Im Zuge des Bauvorhabens will die Wobag auch den Streit mit den Mietern der Garagen hinter dem Alten Rathaus klären. "Wir werden den Garagenbesitzern ein Angebot für neue geschützte Stellflächen unterbreiten", kündigt Matthias Stammert an. Im Innenhof der Neubebauung sind Abstellräume für die Mieter des neuen Hauses anstelle von Kellerräumen geplant, für die wegen der Tiefgarage kein Platz im Haus ist. Diese Abstellräume will Wobag mit Grasdächern versehen und mit Carports kombinieren.

Auch eine neue Lösung für den denkmalgeschützten Gewölbekeller des Alten Rathauses soll es geben. Der Keller der ehemaligen Rathauskantine soll ja vom Abriss verschont werden und an die ehemalige Bebauung erinnern. "Wir wollten diesen Keller nicht ungenutzt stehen lassen und den Fledermäusen übergeben, deshalb nutzen wir diese Räume als Keller für einige der Mieter des neuen Hauses", verrät Matthias Stammert.