Thomas Rühmann singt im Theater

Bad Saarow (MOZ) Das Theater am See in Bad Saarow hat eine zusätzliche Veranstaltung in sein Frühjahrsprogramm aufgenommen. Am Freitag, 16. März, 19 Uhr, ist Thomas Rühmann auf der Bühne am Scharmützelsee zu Gast. Der Schauspieler, bekannt als Hauptdarsteller der ARD-Produktion "In aller Freundschaft", die regelmäßig von einem Millionenpublikum verfolgt wird, betätigt sich in Bad Saarow als Musiker.

Als Sänger und Gitarrist erzählt er die Geschichte "Sugar Man. Das bittersüße Märchen des Sixto Rodriguez". Laut Ankündigung der Veranstalter handelt es sich dabei um eine wahre Geschichte, deren drei Teile in Detroit, Kapstadt und Berlin spielen. Begleitet wird Rühmann bei seinem Auftritt von Jürgen Ehle (Gitarre, Gesang) und Monika Herold (Bass, Keyboard, Gesang).

Wie das Theater am See am Freitag mitteilte, hat der Vorverkauf für die Veranstaltung bereits begonnen. Eintrittskarten kosten 31,70 Euro inklusive Gebühren, erhältlich sind sie unter anderem im Internet auf dem Portal www. reservix.de.

Neben seinen Engagements als Schauspieler und Sänger betreibt Rühmann auch das Theater am Rand in Zollbrücke (Märkisch-Oderland).