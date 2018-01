Barnimer Musikschule beim Regionalwettbewerb

Kai-Uwe Krakau

Bernau (MOZ) Mitte Januar beginnt der diesjährige Wettbewerb "Jugend musiziert" mit seiner ersten Phase - dem Regionalwettbewerb.

"Jugend musiziert" stellt den wohl bedeutendsten Wettstreit für junge Musiker in Deutschland dar. In regelmäßig wechselnden Kategorien stellen sich die Teilnehmer als Solisten oder im Ensemble dem Votum der fachkundigen Jury, teilte die Musikschule Barnim am Freitag mit.

Der Brandenburger Regionalwettbewerb Nord/Ost 2018 findet vom 19. - 20. Januar in Fürstenwalde statt.

Von der Musikschule Barnim präsentieren sich an diesem Wochenende insgesamt 32 junge Talente in den Kategorien Klavier vierhändig, Duo Klavier und ein Streichinstrument und den Solowertungen Zupfinstrumente, Holzblasinstrumente, Blechblasinstrumente und Gesang/Musical. Zusammen mit ihren engagierten Lehrern arbeiten die jungen Musiker sehr intensiv an ihren anspruchsvollen Wettbewerbsprogrammen.

Den genauen Zeitplan dieses Wettbewerbs und alle weiteren Infos über die Spielstätten, Jurys, etc. findet man unter: www.jumu-brandenburg.de

Der Akkordeon Musikpreis 2018 ist der Jugendwettbewerb des Deutschen Harmonika-Verbands DHV. Er wird alle drei Jahre bundesweit in Solo- und Kammermusikkategorien ausgetragen.

In der ersten Stufe - dem Landeswettbewerb Brandenburg - kämpfen am 24. Februar in Finsterwalde sechs junge Musiker der Musikschule Barnim als Solist sowie in zwei Akkordeon-Kammermusikensembles um die begehrten Punkte.

Es heißt es also Daumendrücken für die Teilnehmer am 19. und 20. Januar 2018 beim Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" in Fürstenwalde sowie am 24. Februar beim Landeswettbewerb des Akkordeon Musikpreises 2018 in Finsterwalde.

"Jugend musiziert" ist einer der gesamtstaatlich geförderten Schüler- und Jugendwettbewerbe. Er ist im Kinder- und Jugendplan der Bundesregierung verankert und von der Kultusministerkonferenz anerkannt. Damit gehört "Jugend musiziert" zu den Einrichtungen, für die die Länder und der Bund 1984 eine gemeinsame Erklärung zur Förderung bundesweiter Wettbewerbe im Bildungswesen abgegeben haben. Bund, Länder, Gebietskörperschaften, Kommunen und Fachverbände laden gemeinschaftlich zu den Wettbewerben ein.

Infos unter: www.dhv-brandenburg.de