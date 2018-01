Große Hitparade der Schlager

MOZ

Eisenhüttenstadt (MOZ) Eine große Schlagerhitparade wird am Freitag, dem 19. Januar, um 16 Uhr im Friedrich-Wolf-Theater präsentiert. Es ist dies die zweite Veranstaltung in der Einrichtung in diesem Jahr. Mit dabei sind Olaf der Flipper, Monika Martin, Sandro, G. G. Anderson und viele andere. Moderator ist Sascha Heyna. Veranstalter ist das Deutsche Musikfernsehen. Das Neujahrskonzert der Smetana Philharmoniker mit Solisten, das an diesem Sonntag die Veranstaltungssaison im ersten Halbjahr 2018 eröffnet, ist derweil schon ausverkauft.

Karten für die Schlagerparade und die Unterhaltungsshow gibt es unter anderem in der Tourismusinformation.