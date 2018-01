Karsten Ilm neuer Chef im Rathaus

Anett Zimmermann

Wriezen (MOZ) Zu einem besonderen Empfang ist am Freitagvormittag in den Sitzungssaal des Wriezener Rathauses eingeladen worden: zur Übergabe der bürgermeisterlichen Amtsgeschäfte durch Uwe Siebert (parteilos) an Karsten Ilm (CDU).

Als der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung Wolfgang Skor (Bürger für Wriezen und Barnim-Oderbruch) die Mitarbeiter der Stadtverwaltung zum Empfang dazu rief, wurde es rappelvoll. Immerhin sind dort inklusive Bauhof 45 Frauen und Männer beschäftigt, antwortete Skor gleich noch auf eine Frage des CDU-Bundestagsabgeordneten Hans-Georg von der Marwitz. Doch schon zuvor hatten die Plätze für die Gäste kaum ausgereicht und mussten schnell weitere Stühle organisiert werden.

Gekommen waren unter anderem auch der Landtagsabgeordnete Marco Büchel (Linke), Bad Freienwaldes Bürgermeister Ralf Lehmann (parteilos), der Amtskollege aus dem polnischen Mieszkowice, Andrzej Salwa, die beiden Amtsdirektoren Holger Horneffer (Falkenberg-Höhe) und Karsten Birkholz (Barnim-Oderbruch), Stadtverordnete, Ortsvorsteher und Vertreter aus allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Hans-Georg von der Marwitz fand zur Verabschiedung von Uwe Siebert sehr persönliche Worte. Er erinnerte daran, wie es in Wriezen und im Oderbruch ausgesehen habe, als er vor 27 Jahren in die Region gekommen ist: "Unser Herz muss dankbar und voller Stolz sein. Was durften wir alles erreichen." Vieles davon sei stark durch Siebert geprägt worden, den er im Zuge des Hochwassers 1997 kennengelernt hat. "Da wurde uns die Bedeutung zwischenmenschlicher Beziehungen bewusst, und, wie wichtig es ist, sich aufeinander verlassen zu können."

Von der Marwitz würdigte Siebert als Visionär und Mann des Wortes, auch wenn dies in der Öffentlichkeit weniger wahrgenommen worden sei. "Sie haben einen enormen Willen und eine unsagbare Durchsetzungskraft", sagte er mit Blick auf die Schließung des staatlichen Gymnasiums in Wriezen und Sieberts Vorstoß, das dieses durch den Christlichen Verein Junger Menschen (CVJM) übernommen werden könnte. Letztlich sei das durch die Evangelischen Schulstiftung und die Johanniter geschehen - "eine wunderbare Allianz und Erfolgsgeschichte".

Natürlich sei nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen gewesen, räumte der Bundestagsabgeordnete ein und empfahl, vor allem auf die sonnigen Stunden zurückzuschauen. Siebert und seine Zeit als Bürgermeister würden in die Annalen der Stadtgeschichte eingehen, ob gewollt oder nicht.

Karsten Ilm wünschte er in seinem neuen Amt alles Gute. Die Zusammenarbeit in Wriezen - vier Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung hatten sich vor der Wahl hinter den 45-Jährige gestellt - sei ein gutes Beispiel auch für die Landesebene.

Uwe Siebert ließ nicht unerwähnt, dass er in seiner Zeit als Bürgermeister sechs Landräte und fünf Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung erlebt hat. Er erinnerte zudem daran, dass es Wriezen, das vor 170 Jahren seinen Status als Kreisstadt an Bad Freienwalde verloren habe, immer ein bisschen schwerer gehabt hat. "Als ich als Lehrer 1975 nach Wriezen kam, konnte man vom Bahnhof noch bis zum Rathaus schauen", verwies er auf die schweren Zerstörungen Ende des Zweiten Weltkriegs. Chancen, die sich bieten, müssten ergriffen werden, betonte der jetzt 63-Jährige und entschuldigte sich für manches Vorpreschen.

Wriezen habe eine Top-Verwaltung, erklärte er, und mahnte sie, in ihrem Tun nicht nachzulassen. Den jüngeren Kollegen gab er mit auf den Weg, die Pflicht auch mal wichtiger als alles andere zu nehmen. "Sie werden von 8000 Leuten immer und überall beobachtet und bewertet. Fühlen Sie sich unserem Haus verpflichtet", forderte Siebert, der seinen Dank auch an die Unternehmer und Vereine der Stadt sowie die eigene Familie richtete.