Nabu ruft zur Vogelzälung im Garten auf

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Noch bis 7. Januar rufen der Nabu und der Landesbund für Vogelschutz in Bayern zum achten Mal zur bundesweiten "Stunde der Wintervögel" auf. Neben den Standvögeln, die das ganze Jahr über bei uns bleiben, lassen sich zusätzliche Wintergäste beobachten, die aus dem kälteren Norden und Osten nach Mitteleuropa zogen. Im vergangenen Jahr haben mehr als 120 000 Vogelfreunde aus 82 000 Gärten rund 2,8 Millionen Vögel gemeldet. Am häufigsten gezählt wurde der Haussperling. Er lag vor der Kohl- und der Blaumeise. Insgesamt wurden 107 Vogelarten erfasst. Sogar ein Kanarienvogel taucht in der Liste auf.

Im Landkreis Oder-Spree lag auch der Haussperling ganz vorn, gefolgt vom Feldsperling und der Kohlmeise. Dann folgten Amsel und Blaumeise. Marianne Schmidt vom Nabu-Kreisverband Beeskow rechnete damit, dass auch in diesem Jahr die Standvögel die vorderen Plätze belegen. "Wegen der milden Witterung sind nur wenige Wintervögel aus den Norden eingetroffen". Wenn es kälter wird, würden noch mehr Kernbeißer und Erlenzeisige kommen, auch mit Wintergoldhähnchen und Gimpel sei dann noch zu rechnen.

Das milde Wetter sei auch ein Grund dafür, dass man in der Region noch viele Kraniche sehen und hören könne. Die Vögel würden genügend Futter finden und erst in südwestlicher Richtung wärmere Quartiere suchen, wenn es einen richtigen Wintereinbruch gebe.

Wer sich an der Stunde der Wintervögel beteiligen möchte, kann die Ergebnisse ganz einfach im Internet eingeben. Die Seite ist unter www.nabu.de zu finden. Dort gibt es auch einen Flyer, den man Ausdrucken und ausgefüllt an den Nabu senden kann. Unter allen Teilnehmern werden auch noch Preise verlost.