Aktiv-Kurse für mobile Geräte sind gefragt

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Mit einer Rekordzahl an Kursen und Teilnehmern hat das Herbst- und Wintersemester der Volkshochschule abgeschlossen. Auch im Frühjahrssemester, das am 1. Februar startet, stehen 86 Kurse in Eisenhüttenstadt im Programm

"Wir haben im Wintersemester 122 Kurse gestemmt. Das ist neuer Rekord", freut sich Jörg Wickmann, Regionalstellenleiter Eisenhüttenstadt der Volkshochschule (VHS) mit Blick auf die vergangenen Monate. 1005 Anmeldungen wurden verzeichnet, die tatsächlich auch an Kursen teilgenommen haben. Das ist ebenfalls Rekord. Zum einen waren im vergangenen Semester Forsetzungskurse im Angebot. "Es fanden auch ein paar Sachen statt, die nicht in den Programm-Flyern standen, wo Kursleiter sich noch gemeldet haben", sagt der Regionalstellenleiter. Als Beispiel nennt er einen Nähkurs, der nun im Frühjahrssemester, das ab Februar beginnt, fortgesetzt wird.

Nachgefragt waren Kurse, die sich mit modernen Kommunikationsgeräten wie Smartphone, Tablet und Laptop beschäftigen. Mit nur wenigen Teilnehmern konnten die Geräte und deren Möglichkeiten kennengelernt werden. Da kommt es schon vor, dass der Senior noch einmal die Schulbank drückt, um mit seinem Enkel, der im Ausland ist, im Wortsinn mitreden zu können. Die Schnupper- und Einsteigerkurse sowie die Fortsetzungen für Nutzer mit Vorkenntnissen, finden sich auch wieder im Frühjahrsprogramm, das bis Ende Juli geht. Die meisten sind als Aktiv-Veranstaltungen konzipiert, also mit maximal sechs Teilnehmern, wo der Kursleiter intensiv auf die Fragen eingehen kann.

Den Großteil der Veranstaltungen gibt es ab Februar, wie schon in den Vorjahren, im Bereich Sprachen. Die Angebote hängen nicht zuletzt auch davon ab, ob sich Dozenten finden. Jörg Wickmann nennt als Beispiel Italienisch. "Da würde ich mir Kurse wünschen." Eine feste Bank sind Englisch-Veranstaltungen in allen möglichen Schwierigkeitsstufen. Dafür gibt es auf der Homepage der VHS auch Tests, damit sich Teilnehmer vorher richtig einordnen können. "Wir wollen im Frühjahr einen Kurs ,Deutsch als Zweitsprache' probieren", nennt der Regionalstellenleiter ein neues Angebot. Er wendet sich an Ausländer, die in der Region wohnen, aus dem Ausland zugezogen sind und ihre Sprachkenntnisse erweitern wollen. Neu ist auch ein Kurs Grundbildung, der grundlegende Kenntnisse und Fertigkeiten wie Lesen, Schreiben und Rechnen vermittelt. "Das sind kleine Gruppen. Es fallen auch keine Gebühren an, weil das gefördert wird", sagt Jörg Wickmann. In Französisch findet eine Fortsetzung des Anfängerkurses statt.

Im Bereich Informatik und Arbeitswelt verweist der Regionalstellenleiter neben den oben genannten Veranstaltungen zu Tablet, Smartphone, PC und Laptop auf ein Angebot in Finanzbuchhaltung. Auch Kurse für Mac-Einsteiger (mit eigenem Gerät), Windows 10 oder Videobearbeitung finden sich im Programm.

Im Bereich Gesundheit sind die Yoga-Kurse sehr nachgefragt und fast immer auch schnell ausgebucht. Jörg Wickmann erklärt, dass es in diesem Jahr zwei Formen im Angebot gibt, Hartha-Yoga und Kunfalini-Yoga. Gefragt ist auch Babyschwimmen. Nachdem ein erste Angebot nicht ausreichend Zuspruch fand, eine zweite Auflage erfolgreich verlief, wird nun im Frühjahr wieder Selbstverteidigung für Frauen angeboten. Der Regionalstelleleiter würde auch gerne Pilates und Zumba mit ins Programm aufnehmen, doch dafür fehlen die Dozenten.

Im Bereich Gesellschaft sind im Frühjahr eine feste Größe die Knigge-Kurse vor allem für jüngere Leute. Gerade vor der Jugendweihe und der Konfirmation gibt es einen Einblick, worauf im Umgang miteinander zu achten ist. Fortgesetzt wird auch der Näh-Kurs, der im Wintersemester später hinzukam.

Das komplette Programm findet sich auf der Homepage www.vhs-los.de. Jörg Wickmann wirbt auch dafür, dass es für Smartphones eine App der Volkshochschule gibt, über die man sich auch anmelden kann. Außerdem liegen an mehreren Stellen Programm-Flyer aus.