Einmal Deutschland für alle, bitte

Frankfurt (Oder) (MOZ) "Einmal Deutschland für alle! Heimat to go", heißt das Programm, mit dem das Berliner Kabarett-Theater Distel am Sonntag, 14. Januar, im Kleist Forum gastiert.

Ausgangspunkt für die Geschichte ist ein kleiner Lieferservice mitten in Berlin. Betrieben wird er von einem glühenden Altachtundsechziger, einem smarten Yuppie und einer ehemaligen FDP-Bundestagsabgeordneten. So unterschiedlich wie die drei sind auch ihre Begegnungen: Bitte einmal Peking-Ente nach Marzahn, Königsberger Klopse zum Bund der Vertriebenen und Erbsensuppe zum Parteitag der AfD. Das Stück zeigt im Mikrokosmos ein Land zwischen wirtschaftlichem Glückstaumel und Wutbürgertum. Beginn: 17 Uhr. Karten ab 20 Euro (11 Euro für Schüler und Studenten) beim MOZ-Ticketservice, Paul-Feldner-Straße 13, Telefon 0335 66599558.