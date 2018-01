Im Januar ist Glas-Hochsaison

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Rund zwei Millionen Tonnen Glas werden jährlich in Deutschland gesammelt und wieder recycelt. Das schont die Umwelt. Die Kosten trägt das Duale System. Im Kreis gibt es rund 500 Stellplätze. Derzeit ist Hochsaison beim Einsammeln.

Andreas Berger kennt jeden Container-Standort in Märkisch-Oderland. In größeren Kommunen gibt es mehrere Stellplätze, in jedem Dorf zumindest einen. Der in Platkow ist einer derjenigen, die Berger gern anfährt. "Hier komme ich mit meinem Fahrzeug ran, kann ordentlich entleeren", sagt er. Vor allem in den städtischen Bereichen indes habe er oft Schwierigkeiten, mit seinem großen Laster nahe genug an die Container heranzufahren. "Oft sind die Bereiche zugeparkt, manchmal schon im Eingangsbereich der Straße", berichtet Berger, der seit mehr als acht Jahren als einziger Fahrer der beauftragten Karl Meyer Rohstoffverwertung GmbH Berlin in Märkisch-Oderland unterwegs ist.

Er hat zwar feste Touren, aber keine festen Tage. "Das hängt einfach mit dem Aufkommen zusammen", erklärt Firmen-Geschäftsführer Christian Sommer. Jetzt, nach den Festtagen, seien die Container in der Regel übervoll. "Das Aufkommen ist im Januar gut 30 Prozent höher als sonst", sagt Sommer. Auch in der wärmenen Saison schwanke es, da dann deutlich mehr in Orten abzufahren ist, wo es Wochenend- oder Gartensiedlungen gibt. Deshalb könne man keine festen Abfuhrtermine angeben.

Wichtig ist dem Unternehmen, dass farbenrein gesammelt wird. "Vor Ort meinen viele, dass wir eh alles in einen Container entleeren", weiß Andreas Berger. Er erkläre dann immer wieder, dass dem nicht so ist. Der Container hat einzelne Boxen - für Weiß-, Braun- und Grünglas. Zu 80 Prozent erfolge auch ein sortenreiner Einwurf, weiß Christian Sommer. Das Glas kommt zur Anlage nach Werneuchen, wird dort geschreddert und dann farbenrein sortiert. Moderne Technik macht es möglich, dass falsche Glasstücke aussortiert werden. "Gäbe es nur einen bunten Mix, wäre der technische Aufwand deutlich höher", erklärt der Geschäftsführer. Deshalb sei die Qualität wichtig. Davon habe letztlich auch der Bürger was. Denn steigen für das Duale System die Kosten beim Einsammeln, Sortieren und Aufbereiten, werden diese auf die Abnehmer des Glases umgelegt. Die holen sich das Geld mit Aufschlägen auf ihre Produkte - vom Gurkenglas über Geschirr über Fenster bis zu Bauglas oder optischen Geräten - vom Kunden wieder zurück.

Das System funktioniere gut im Kreis, schätzt Ute Manzke vom Entsorgungsbetrieb MOL ein. Es gebe Vereinbarungen mit dem Dualen System und Abstimmungen mit dem Sammelunternehmen. Für die reine Entsorgung fließen keine Kosten in die Gebührenbescheide der Bürger ein. "Wird allerdings Müll an solchen Plätzen abgeworfen, müssen wir sie als verbotswidrig abgelagerte Abfälle einsammeln, was letztlich Geld kostet", so Ute Manzke.