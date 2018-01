Beim CCGK werden Träume wahr!

Thomas Baake

Groß Kreutz (tba) Im Gasthaus "Zur Eisenbahn" setzt sich am kommenden Samstag wieder der Zug der guten Laune in Bewegung. Der CCGK lädt alle Närrinen und Narren um 20.11 Uhr zur 1. Prunksitzung ein. Weiter geht das närrische Treiben am Samstag, 20. Januar, mit der 2. Prunksitzung wiederum um 20.11 Uhr. Die letzte Prunksitzung der Saison wird am Samstag 27. Januar um 16.11 Uhr abgehalten. Kinder kommen beim Kinderfasching am Sonntag, 28. Januar, ab 14.11 Uhr auf ihre Kosten. Für Stimmung wollen bei allen Veranstaltungen u.a. die Funkengarde, das Männerballett und Bänkelsänger sorgen. Interessierte können Tickets telefonisch unter 033207/32217 bei den MItgliedern des Elferrats bestellen.