8.000 Lotto-Euro für historische Dampflok in Kirchmöser

Redaktion

Kirchmöser (BRAWO) (red) Das Wirtschaftsministerium unterstützt eine "Schönheitskur" für die historische Dampflok in Kirchmöser aus Lottomitteln. Die Stadt Brandenburg an der Havel will den zehnten Jahrestag der Revitalisierung des traditionsreichen Bahnstandortes Kirchmöser im April 2018 mit einer Jubiläumsfeier begehen. Im Zuge der Vorbereitung soll die am Eingangstor zum Industrie- und Gewerbegebiet Kirchmöser stehende Dampflok der "Baureihe 52" gründlich gereinigt werden und einen neuen Farbanstrich erhalten. Das Wirtschaftsministerium stellt der Stadt hierfür 8.000 Euro zur Verfügung. "Dieses Projekt trägt zur Erhaltung ostdeutscher Industriekultur bei", begründet Wirtschaftsminister Albrecht Gerber. Außerdem werde damit die Tourismuswirtschaft in der Stadt Brandenburg gestärkt. "Denn die Lok ist beliebtes Fotomotiv bei Touristen, die an den regelmäßig stattfindenden geführten Touren zu den historischen Bahngebäuden teilnehmen. Außerdem führt seit 2006 der überregionale Havelradweg durch das Gelände", weiß Gerber.

Der Bahnstandort Kirchmöser ist ein in der ostdeutschen Industriekultur nahezu einmaliges Ensemble von Eisenbahnbetrieben in historischen, denkmalgeschützten Gebäuden. Im Zuge der Revitalisierung des Standortes siedelten sich bahnaffine Unternehmen an und stärkten den innovativen Industriestandort auf seinem Weg zu einem Zentrum der verkehrstechnischen Kompetenz. Die historische Dampflok mit der Fahrzeugnummer 528017-7, Baujahr 1944, macht seit 2008 als "großes Wahrzeichen" weithin sichtbar auf den Standort aufmerksam.