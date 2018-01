"Der Druck ist heute größer"

Patricia Czajor

Frankfurt (Oder) (MOZ) Seit Ende des vergangenen Jahres ist Monika Weiß in der Evangelischen Gemeinde für die klassische Christenlehre sowie die Organisation von Freizeitangeboten wie Kinderbibelwochen zuständig. Mit Patrizia Czajor sprach die neue Gemeindepädagogin über ihre Arbeit mit Kindern und darüber, welchen Zweck Religion dabei erfüllt.

Welche Bedeutung hat Religion für Sie persönlich?

Ich bin religiös erzogen worden. Mein jugendliches Leben hat sich sehr viel in der katholischen wie auch der evangelischen Gemeinde abgespielt. Religion macht für mich vor allem aus, wie ich mit Menschen umgehe. Das bedeutet nicht einfach, jeden Sonntag in die Kirche zu gehen, das ist nur ein Teil davon. Es geht zum Beispiel darum, nicht gleich den anderen für etwas zu verurteilen, sondern den Menschen als Ganzes zu sehen. Auch wenn der Andere vielleicht auch mal Dinge tut, die mir nicht gefallen. Für mich heißt Christ sein auch, nicht nur für sich im stillen Kämmerlein zu verbleiben, sondern in die Welt hinauszugehen.

Müssen Sie sich bei Ihrer Arbeit häufig mit kritischen Fragen zu Glaube und Religion auseinandersetzen?

Ja und das möchte ich sogar. Das ist mein Auftrag. Religiosität hat immer auch etwas mit Kritik zu tun. Ich habe in meiner Gemeinde zum Beispiel häufig den Firmunterricht geführt. Dabei geht es gerade darum, sich und sein Tun kritisch zu hinterfragen. Gerade Jugendliche werfen dabei häufig den Missbrauchsskandal auf. Ich sage dann: Nur weil jemand Christ ist, heißt es noch lange nicht, dass er besser ist.

Die Beschäftigung mit dem Glauben hat auch viel mit Wissen zu tun. Viele wissen etwa nicht, wie das Christentum überhaupt entstanden ist, welche Rolle das Judentum sowie der Islam dabei spielen.

Wie hat sich die gesellschaftliche Bedeutung von Religion in ihren Augen verändert, vor allem bei jungen Menschen?

Ich weiß nicht, ob sich die Bedeutung wirklich so grundlegend verändert hat. Menschen vor 2000 Jahren hatten zum Teil dieselben Ängste, Nöte und Sorgen wie wir heute. Anhand biblischer Geschichten kann man versuchen, das eigene Leben besser zu verstehen und sich fragen: Was können wir aus dieser Zeit lernen? Die Gesellschaft hat sich aber dahingehend gewandelt, dass der Druck auf Kinder - seitens der Eltern sowie der Gesellschaft - größer geworden ist. Wir wollen perfekt sein. Das ist nicht verkehrt, aber in diesem Ansatz wird häufig der Mensch nicht gesehen. Kinder sollen fünf Arbeitsgemeinschaften in der Woche machen und haben dann nicht einmal mehr Zeit, um zu spielen. Das ist einfach sehr schade. An dieser Stelle kann Religion Orientierung geben.

Auf welche Themen legen Sie besonderen Wert?

Zu den Themen gehören auch andere Religionen, wie der Islam. Auch wenn Kinder und junge Menschen schon viel aus den Medien mitbekommen, muss man ihnen inhaltlich viel erklären, zum Beispiel, dass wir den gleichen Gott haben. Ich versuche ihnen beizubringen, dass es viel mehr Gemeinsamkeiten gibt als Unterschiede.

Ist es schwerer, gerade Kindern Religion näherzubringen? Warum ist es überhaupt wichtig?

Nein. Es ist eher eine Frage, wie ich das mache. Man sollte sich nicht einfach hinstellen und ihnen etwas erzählen, sondern mit ihnen zusammenarbeiten. Eine klassische Christenlehre-Stunde sieht bei mir etwa so aus, dass ich nach dem Lesen einer biblischen Geschichte von den Kindern wissen möchte, was sie dabei denken. Sie sollen den Sinn selbst erarbeiten.

Religion kann dabei helfen, den Kindern Vielfalt zu vermitteln. Schon Kinder haben Ängste und Nöte. In den Runden wird deutlich, dass die Kinder schon viele Erlebnisse und Erfahrungen mitbringen, die nicht immer toll sind. Dann sprechen wir darüber. Das Leben passiert, schon wenn man klein ist.

Was möchten Sie ihnen im besten Fall mitgeben?

Ich finde es wichtig, dass Kinder Offenheit lernen und verstehen, dass Miteinander immer besser ist als jeder für sich. Ich höre ganz oft im schulischen Kontext, dass es heißt, dass Kinder sich durchsetzen müssen. Aber die ganz große Schwierigkeit ist doch das Miteinander. Wenn ich zehn Kinder auf einem Haufen habe und zehn sich durchsetzen wollen, dann wird es schwierig. Dann will jeder Erster sein. Das erlebe ich auch zunehmend bei der Arbeit mit Kindern. Natürlich ist jeder wichtig, aber man sollte seine Individualität nicht über die der anderen stellen, sondern eher jeden mit seiner Individualität auch kennen und schätzen lernen. Aus diesem Grund möchte ich das Angebot der Gemeinden erweitern und stärker an den Bedürfnissen von Familien orientieren.

Muss sich Religion in ihren Augen stärker kritisch hinterfragen? Vor welchen Herausforderungen steht sie heute?

Eine kritische Auseinandersetzung gab es schon immer, deswegen hat sich die Religion auch immer weiterentwickelt. Man nehme die Geschichte "Nathan der Weise". An ihr wird deutlich, dass man sich schon damals die Frage gestellt hat, welche Religion die Richtige ist. Schwierig wird es eher, wenn eine Religion einen Alleinherrschaftsanspruch hat - das hat keine Religion in meinen Augen. Religion ist etwas Lebendiges, man muss sie mitgestalten.