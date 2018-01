Die Mädels hecken was Großes aus

Jörg Kühl

Görzig (MOZ) Young Projekt, die Görziger Showtruppe, plant im zehnten Jahr ihres Bestehens ihr bisher größtes Ding. Im September will die Tanzcompagnie den Sportplatz des Ortes rocken - mit einer schwungvollen Schlagerrevue. Dafür wird jetzt schon geprobt.

2018 soll für die Görziger Showtruppe ein Jahr der Superlative werden. So zumindest plant es die ehrenamtliche Tanztrainerin und Initiatorin von "Young Projekt", Manuela Bissendorf. Wurden bei der letzten größeren Revue, der Weihnachtsshow, an vier aufeinanderfolgenden Auftritten etwa 500 Besucher gezählt, so planen die Tänzer dieses Mal, einen ganzen Sportplatz zu füllen. Und zwar mit einer mitreißenden Schlagerrevue. Dafür wird jetzt bereits eifrig geprobt.

In der aktuellen Formation tanzen bewährte Kräfte neben Anfängern. Neu dabei ist Emely Purps aus Beeskow. Die 14-Jährige hat Freude an der Bewegung und freut sich insbesondere, mit anderen gleichgesinnten Jugendlichen in Kontakt zu treten. Antonia Buchwald (15) aus Beeskow tanzt gerne, sie hat bereits in der Grundschule in der Tanz AG mit gemacht. Auch Vivien Schulz aus Lindenberg ist zu "Young Projekt" frisch hinzugestoßen. Die 16-Jährige stand aber schon mal mit der Compagnie zusammen auf der Bühne, nämlich während eines gemeinsamen Auftritts des Schulchors der Albert-Schweitzer-Oberschule und Young Projekt.

Zu den Routiniers zählen Anne Poeschke aus Pfaffendorf und Bella Neumann. Anne Poeschke (18) hat bereits bei der Musical-Revue und bei der Weihnachts-Gala mitgetanzt. Bella Neumann (18) ist die Erfahrenste im Ensemble. Sie zählt zu den Gründungsmitgliedern. "Gut, solche Routiniers mit dabei zu haben", kommentiert Trainerin Manuela Bissendorf. Zu den Jüngsten zählen Pia Schulze und Luise Schmidt (beide 6). Für die Technik ist Manuela Bissendorfs Mann Dirk zuständig. Er wird von Sohnemann Marvin (21) unterstützt.

Die Tanz- und Showtruppe "Young Projekt" existiert seit 2008. Ins Leben gerufen wurde sie von Manuela Bissendorf. "Unsere Idee war, mit der Showtruppe Geld für einen Jugendtreff zu sammeln", erinnert sich die Görzigerin, die seit 2001 ehrenamtlich als Tanzlehrerin arbeitet. Die erste Show übertraf gleich sämtliche Erwartungen: Die Turnhalle in Görzig barst wegen des Besucheransturms aus allen Nähten. Auch die zweite Show zwei Jahre danach, die wegen der riesigen Trommeln, die im Schwarzlicht leuchteten, und wegen der Gastauftritte des Schlaubegetümmels und des Rappers Kesh noch lebhaft in Erinnerung ist, fand vor vollem Haus statt. 2013 gab es erstmals eine Show im Dorfgemeinschaftshaus, dem ehemaligen Restaurant Zur Kastanie. Es handelte sich um eine Weihnachtsgala. "Ab da hatten wir einen Jugendtreff," erinnert sich Manuela Bissendorf. Die letzte große Show war "Best of Musicals" im Jahr 2016. Vier mal mussten die jungen Tänzer in der Kastanie auftreten, um den Bedarf zu decken.

Young Projekt präsentiert die große Schlagerrevue am 8. September (geplant) auf dem Sportplatz Görzig