Wasseralarm in der Wache

Bettina Winkler

Alt Madlitz (MOZ) Das Dach des Gerätehauses der Freiwilligen Feuerwehr in Alt-Madlitz ist seit Monaten reparaturbedürftig. Bei Regen mutet das Innere des Gebäudes wie eine Tropfsteinhöhle an. Mobiliar, Einsatzkleidung und Gerätschaften sind schon muffig und feucht.

Vize-Wehrleiter Silvio Kern öffnet per Knopfdruck die Tore vom Feuerwehrgebäude und zeigt auf den großen Wasserfleck an der Decke. Nach dem letzten Regen ist es besonders schlimm - dicke Tropfen platschen auf das Einsatzfahrzeug. Auf dem Fußboden haben sich Pfützen gebildet. Im Versammlungsraum das gleiche Dilemma. Wasser tropft von der Decke auf den Tisch, Stühle und Schränke. Im gesamten Gebäude riecht es muffig, die Feuchtigkeit zieht auch in die Einsatzkleidung der freiwilligen Feuerwehrleute. "Das ist ein unhaltbarer Zustand. Nach zwei Tagen Regen sieht es hier aus wie in einer Tropfsteinhöhle", schimpft Silvio Kern.

Das Dach des Flachbaus, der zu DDR-Zeiten als Kindergarten angedacht und gebaut, aber nie fertig gestellt wurde, ist marode. "Schon damals war das Schindeldach nur Flickwerk", erzählt Silvio Kern. Das Gelände samt Gebäude wurde nach der Wende Privateigentum. Im Jahr 2000 übernahm die Feuerwehr den Rohbau und übernahm in Eigenregie und mit vielen ehrenamtlichen Arbeitsstunden durch die Kameraden drei Jahre lang den Innenausbau und Fassadengestaltung. "In den Räumen steckt viel Herzblut. Deshalb ist der jetzige Zustand besonders bitter", sagt Andy Witeczeki, der schon im Februar 2017 in seiner Funktion als Wehrführer das Problem bei den Verantwortlichen angesprochen hat.

Der Ortsvorsteher von Alt Madlitz, Hans-Detlef Bösel, stand im Dialog mit der jetzigen Eigentümerin und der Gemeinde hilfreich zur Seite. Amtsdirektorin Marlen Rost schaltete sich ein, und es erfolgte eine provisorische Reparatur, die allerdings wenig Abhilfe schuf. "Die Decke zu reparieren wird ohne die komplette Sanierung des Daches nicht viel bringen", sagt Hans-Detlef Bösel. Die jetzige Eigentümerin aus Frankfurt am Main hat zugesichert, die Kosten dafür zu tragen. Sie ist schon händeringend auf der Suche nach einem Dachdecker. Was wegen des derzeitigen Baubooms nicht leicht ist. Obwohl sie laut Nutzungsvereinbarung - die ihr Vater damals mit der Gemeinde geschlossen hat - 20 Jahre keine Miete für das Gebäude erhält.

In zwei Jahren läuft diese Vereinbarung aus, dann werden die Karten neu gemischt. Kürzlich kam das Thema im Briesener Gemeinderat wieder auf den Tisch. Ordnungsamtsleiter Torsten Reichardt, der auch für die Feuerwehren verantwortlich ist, kam unverzüglich ins Alt Madlitzer Gerätehaus und bestätigte dringenden Handlungsbedarf. "Das Dach muss dicht gemacht werden, das kann so kein Dauerzustand sein", appelliert Andy Witeczeki eindringlich an die Verantwortlichen und betont: "Die Dämmung hat sich wie ein Schwamm mit Wasser voll gesogen, eines Tages kommt alles runter."