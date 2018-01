Schöneicher Haushalt genehmigt

Martin Stralau

Schöneiche (MOZ) Der Landkreis Oder-Spree hat den von der Gemeindevertretung Schöneiche am 7. Dezember beschlossenen Haushalt für das Jahr 2018 genehmigt. Das teilte das Rathaus am Freitag mit. "Mit der im Amtsblatt folgenden Bekanntmachung der Haushaltssatzung wird der Haushalt für das laufende Jahr rechtskräftig und kann umgesetzt werden", hieß es. Bürgermeister Ralf Steinbrück freute sich über die schnelle Genehmigung: "So fängt das Jahr gleich gut an und wir können mit der Umsetzung unserer Projekte beginnen."

Geplant seien neben der Fertigstellung des Anbaus an das Feuerwehrgerätehaus unter anderem der Bau von acht geförderten Kommunalwohnungen am Bunzelweg, der Ausbau des letzten Abschnitts des Kieferndamms, die Erneuerung eines Gehwegs in der Prager Straße, die erstmalige Herstellung der Rehfelder und Tasdorfer Straße sowie des Amselhains und der Kita-Neubau in der Jägerstraße. In die Kita fließen in diesem Jahr 1,9 der insgesamt etwas mehr als 7,5 Millionen Euro Investitionen. Außerdem wird, mit Förderung vom Kreis, ein Eltern-Kind-Zentrum als offenes Bildungs-, Begegnungs- und Beratungsangebot für Kinder bis sechs Jahre und deren Familien gegründet. Es soll anfangs in Räumen des Hort "Tausendfüßler" beziehungsweise der Bürgel-Grundschule in der Prager Straße unterkommen. Im Jägerpark soll ein Spielplatz entstehen.