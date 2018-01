Klopfzeichen: Weg in die Freiheit

Juliane Keiner

Rädigke (BRAWO) Autorin Heidelore Rutz liest am kommenden Freitag, 12. Januar, in der Fläming Bibliothek Rädigke aus ihrem Buch "Klopfzeichen".

Aufgrund eines Ausreiseantrags gerät Familie Rutz in das Visier der DDR-Staatssicherheit. Bei einer Schweigedemonstration in Jena werden die Eltern 1983 festgenommen und kommen in Stasi-Untersuchungshaft in Potsdam. Während fünf langer Monate sind "Klopfzeichen" die einzige Möglichkeit, mit anderen Insassen zu kommunizieren und der verstörenden Isolation zu entkommen.

Nach dem Gerichtsurteil muss Heidelore Rutz, Mutter zweier Söhne, ihre Haftzeit in der Strafvollzugseinrichtung Hoheneck antreten. Bereits in den ersten Tagen ihrer Inhaftierung steht für sie fest: "Was uns hier angetan wird, darf nicht vergessen werden - ich werde darüber berichten. Nach ihrem Freikauf durch die Bundesrepublik im Mai 1984 beginnt sie, dieses Vorhaben in die Tat umzusetzen."

Heidelore Rutz erinnert sich in "Klopfzeichen" an das dunkelste Jahr ihrer Vergangenheit. Im Buch enthaltene Dokumente, Fotos und Briefe ihrer Kinder ergänzen das eindringliche Lebenszeugnis.

Die Lesung beginnt am 12. Januar um 19.00 Uhr in der Fläming BibliothekDer Eintritt beträgt 5 Euro pro Person. Reservierungen werden entgegengenommen unter: taubenhaus-moritz@gmx.de oder 033848/60292.