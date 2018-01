Auch Schweizer Siedler machten Kreuzbruch urbar

Volkmar Ernst

Kreuzbruch/Liebenwalde (OGA) Nach dem 30-jährigen Krieg lagen weite Teile der Mark Brandenburg wüst und leer. Durch Kriegswirren, Flucht und Vertreibung sowie Krankheiten und Seuchen hatte das Land fast die Hälfte seiner Einwohner verloren. Vor diesem Hintergrund ordnete König Friedrich Wilhelm I. 1717 an, die Ländereien "Creuzbruche und Wahse" urbar zu machen, um so Siedler anzulocken. Die kamen auch tatsächlich, vor allem aus der Schweiz und Frankreich, einige auch aus Brandenburg und anderen deutschen Ländern. Sie erhielten Hofstellen, 15 wurden insgesamt vergeben. In des Königs Staatskasse floss der Erbpachtzins.

Die Hofstellen bestanden aus Wohnhaus, Stallungen und Scheunen, die von Land umgeben waren. Die Höfe wurden meist mit Bäumen umpflanzt, um sie so vor Wind und Sonne zu schützen. Der Bau der einzelnen Gehöfte erklärt auch, warum es in Kreuzbruch keinen Dorfkern gibt.

Da auch in Kreuzbruch auf die Milchwirtschaft gesetzt wurde, hatten die ersten Häuser ein ganz typisches Aussehen - mit einer vorgesetzten Laube. Diese wurde, weil sie gut belüftet werden konnte, für die Lagerung des Käses genutzt. Wie die Häuser aussahen, kann Hobbyhistoriker Jörn Lehmann in seinem Buch "300 Jahre Kreuzbruch" zeigen. Das Buch hatte er dem Ortsbeirat sowie den Mitgliedern des Heimatvereins anlässlich der runden Geburtstagsfeier im vergangenen Jahr versprochen - und dieses Versprechen gehalten. Es sollte zur Festveranstaltung zum Kauf angeboten werden. "Das Interesse war so groß, dass die erste Auflage längst vergriffen ist", wie Lehmann am Donnerstagabend während seines Vortrags zur Geschichte des Liebenwalder Ortsteils verriet. Eine zweite Folge sei vom Verleger bereits zugesagt worden, so Lehmann weiter.

Knapp 50 Gäste waren der Einladung des Liebenwalder Geschichtsvereins gefolgt, um mehr über die Stadt und den Ortsteilen zu erfahren. Klar auch, dass etwa die Hälfte der Gäste aus Kreuzbruch stammte. Immerhin, so die inoffizielle Zählung von Carola Gräben, die dort selbst einen Hof bewirtschaftet, waren Vertreter von sieben Höfen zu dem historischen Exkurs gekommen. Nicht alles Nachfahren der einstigen Siedler, "aber auch als Neu-Kreuzbucher möchte man doch mehr über den Ort erfahren", war zu hören.

Tatsächlich konnte Lehmann auch allerlei Wissenwertes erzählen, so vom ersten Kirchenbau. Der soll aus einem Ziegelfachwerk bestanden haben, das zuvor die Wände einer Papiermühle gestützt hatte. Die war einst auf Befehl des Königs errichtet worden. Doch da der Absatz von Papier nicht so lief, wie erhofft, wurde sie nicht gebraucht. So bot seine Majestät den Kreuzbruchern an, das Baumaterial umzusetzen. Der Bau soll kein architektonisches Kleinod gewesen sein, hat Lehmann ermittelt. Erst später, als die Kreuzbrucher Bauern zu Reichtum gekommen waren, wurde der heute noch vorhandene Kirchenbau errichtet. Als Kirche wird er allerdings schon lange nicht mehr genutzt.

Warum fast alle Bahnhöfe entlang der Bahnstrecke gleich aussehen, ist mit der Sparsamkeit der Reinickendorf-Liebenwalder-Groß-Schönebecker Eisenbahn AG zu erklären, die 1927 in Niederbarnimer Eisenbahn AG umbenannt wurde. Sie gab das Projekt für einen Bahnhof in Auftrag, der in gleicher Ausführung an mehreren Haltestellen gebaut wurde. Sogar Braunkohlevorräte soll es tief im Boden unter Kreuzbruch geben. Tatsächlich sei auch 1887 ein Schacht angelegt worden, um an die Kohle zu gelangen. Doch das sumpfige Umland ließ den Schacht immer wieder mit Wasser volllaufen. Deshalb wurden die Schachtarbeiten 1889 eingestellt.