Geschichten Mühlenhaupts Kreuzberger Zeit

GZ

Bergsdorf (GZ) Wenn es draußen kälter und drinnen gemütlicher wird, ist es Zeit für die traditionelle Neujahrslesung im Kurt-Mühlenhaupt-Museum. Für Sonntag, 15 Uhr, hat Hannelore Mühlenhaupt einen dort schon oft zu Gast gewesenen Schauspieler eingeladen. Christian Näthe wird Geschichten und Anekdoten aus dem Leben des Malers Kurt Mühlenhaupt vorstellen. Als Einstimmung in das neue Jahr werden Geschichten aus der Kreuzberger Zeit des Malers Kurt Mühlenhaupt gelesen. Dass dies kurzweilig wird, dafür sorgen nicht nur die humorvollen Texte Kurt Mühlenhaupts. Christian Näthe weiß, wie Texte in Szene gesetzt werden. Als Schauspieler wird er nicht nur die Texte Kurt Mühlenhaupts lebendig werden lassen sondern er kann auch die Berliner Schnauze des Malers und Berliner Urgesteins Mühlenhaupt auferwecken. Kurt Mühlenhaupt war in den 1960er- und 1970er-Jahren ein nicht wegzudenkender Teil Westberlins.

Näthe ist bekannt aus Film und Fernsehen. Man kennt ihn aus dem Tatort und dem Polizeiruf 110. Aber auch in Kinofilmen wie "Schule", "Soloalbum" oder dem "Baader Meinhof Komplex" hat er mitgewirkt. Fans von deutschsprachiger Musik mit witzigen Texten ist Christian Näthe vielleicht aber auch außerhalb seiner Schauspielkarriere ein Begriff. Als Sänger und Gitarrist ist er Mitglied der Potsdamer Band Hasenscheisse. Die Band ist seit vielen Jahren mit Konzerten im Kurt-MühlenhauptMuseum zu Gast.

Ab 13 Uhr ist am Sonntag das Museumscafé geöffnet, wo selbstgebackener Kuchen und Kaffee in den Räumen des Haupthauses genossen werden können. Der grüne und blaue Salon sind nur zu wenigen, besonderen Anlässen im Jahr für die Öffentlichkeit zugänglich und laden, winterlich geschmückt, zum Verweilen ein.

Die Karten für die Lesung können im Kurt-Mühlenhaupt-Museum unter karten@muehlenhaupt.de und unter der 033088 50550 reserviert sowie am Veranstaltungstag vor Ort erworben werden.Der Eintritt kostet für Erwachsene acht, ermäßigt sechs Euro.