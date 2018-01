Einmal glückliche Gesichter

Klaus D. Grote

Oranienburg (OGA) Barbara Paepke und ihr Mann haben die Vormundschaft für einen afghanischen Jugendlichen übernommen. Am Freitag ist Naqip 18 Jahre alt geworden. In der Obhut des deutschen Ehepaars soll er bleiben - trotz aller Schwierigkeiten.

Als im Herbst 2015 immer mehr Flüchtlinge nach Deutschland kamen, wollte Barbara Paepke helfen, sie trat der Willkommen-Initiative bei und beabsichtigte, einen minderjährigen Geflüchteten zu Hause aufzunehmen. Drei Monate lang tat sich nichts. Dann wurde die Grundschullehrerin, die damals kurz vor der Pensionierung stand, gebeten, sich um eine afghanische Familie zu kümmern. "Wir waren uns sofort sympathisch", berichtet Barbara Paepke, die der Familie bei Ämterbesuchen und mit Formularen half. "Ohne Begleitung funktioniert es nicht", sagt die Helferin und meint die sprachlichen und bürokratischen Hürden.

Kurze Zeit später zählten sie und ihr Mann zu fünf Familien aus Oberhavel, die für eine Patenschaft geschult werden sollten. "Wir haben davon aus der Zeitung erfahren", sagt Barbara Paepke. Drei Töchter, inzwischen erwachsen, haben sie und ihr Mann großgezogen. Nun kam ein 16-jähriger Afghane in die Familie. Zum Kennenlernen ging es zuerst an die Ostsee. Dann zog Naqip bei den Paepkes ein. Es war der Beginn einer problematischen Zeit. "Es war sehr, sehr schwer", sagt Barbara Paepke, die die amtliche Vormundschaft für den jungen Mann übernahm. Sie half beim Deutschlernen, dem Ausfüllen von Formularen, bei Ämter- und Arztbesuchen. Und das inzwischen pensionierte deutsche Ehepaar lebte mit dem afghanischen Flüchtling zusammen - es war keine einfache Konstellation.

Naqip war unsicher und unglücklich. Er war lieber mit seinen gleichaltrigen Freunden unterwegs als bei der neuen Familie. "Er ist immer noch auf der Flucht", sagt die Pflegemutter. Offenbar hat Naqib Schwierigkeiten, wirklich anzukommen.

Die von der Flucht traumatisierten Jugendlichen aus Afghanistan und Iran hatten zusammen im Waldhof Zootzen gelebt. Das Schullandheim liegt tief im Wald. Von der Bushaltestelle geht es über einen Kilometer auf einem holprigen, dunklen Pfad zur Unterkunft. Immer wieder hatten Jugendliche berichtet, wie unwohl sie sich in der Abgeschiedenheit fühlten. Barbara Paepke erfuhr von Problemen mit Erziehern, die zum Beispiel ohne Anklopfen in die Zimmer kamen und Schränke durchsuchten. "Es kam auch zu körperlichen Auseinandersetzungen", berichtet sie. Die Jugendlichen schweißte das Erlebte zusammen.

Das Heim wird seit September nicht mehr zur Unterbringung Geflüchteter genutzt. Naqip lebt seit fast zwei Jahren bei Familie Paepke. Am Freitag wurde er 18 Jahre alt. Die staatliche Vormundschaft endete mit Erreichen der Volljährigkeit. "Wir kümmern uns aber weiter um ihn", sagt die Ersatzmutter, die Naqib auch als Sohn bezeichnet. Dabei ist das schwierige Zusammenleben zur Belastung für die Familie geworden. Barbara Paepke hat sich von ihrem Weg dennoch nicht abbringen lassen. "Wer soll den jungen Menschen denn beibringen, wie es hier in Deutschland läuft?", fragt sie. Blieben Geflüchtete nur unter sich, würden sie es niemals lernen.

Naqib solle zunächst die Schule beenden und sich um eine Ausbildung kümmern. Irgendwann müsse er vielleicht zurück nach Afghanistan. Dann sei es gut, wenn er aus Deutschland mit einem praktischen Beruf zurückkehre, sagt Barbara Paepke und rät dem jungen Afghanen zu einem handwerklichen Beruf.

Naqib hat sich noch nicht entschieden. Im Moment beschäftigt ihn auch, dass sein wenig älterer Bruder nicht bei ihm, sondern in einem Heim lebt - als einziger Afghane. Die Beiden würden gern zusammen wohnen, am besten in einer eigenen Wohnung. "Aber die ist nicht zu finden", sagt Barbara Paepke. Zur Wohnungsknappheit kommt, dass Geflüchtete immer wieder von Vermietern berichten, die nicht an Ausländer vermieten wollen.

Vor Weihnachten bereitete Barbara Paepke ihrem Pflegesohn und sechs seiner afghanischen und iranischen Freunde eine riesige Freude. Die 65-Jährige besuchte mit den sieben jungen Männern die Show "The One" im Friedrichstadtpalast. Im Unterstützerkreis Oranienburg hatte sie von einem Landesförderprogramm gehört, durch das Geflüchtete die deutsche Kultur kennenlernen sollen. Sie bekam die Unterstützung und fuhr nach Berlin. "Sie waren beigeistert und fasziniert von der Technik, der Musik, den Darbietungen und dem ganzen Haus", sagt Barbara Paepke und klingt noch immer euphorisch. Sie bedankt sich beim Landesamt für Soziales und Versorgung. "Nichts ist schöner, als in glückliche und freudige Gesichter zu schauen."