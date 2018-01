Dietmar Stehr

Alt Ruppin (MOZ) Nach der Tötung der 61-jährigen Alt Ruppinerin JuttaK. im August vorigen Jahres ist gegen den Beschuldigten Friedrich Wilhelm K. jetzt Mordanklage erhoben worden.

Das bestätigte Iris le Claire, Sprecherin des Landgerichts Neuruppin, am Freitag auf RA-Anfrage. Demnach wird K. vorgeworfen, am Abend des 17.August nach dem Grillen mit seiner Vermieterin auf deren Grundstück ihr erst massiv ins Gesicht geschlagen zu haben, bevor er sie strangulierte und gegen ihren Willen Geschlechtsverkehr an ihr vornahm. Ihr Leben verlor die 61-Jährige schließlich durch schwerste Gewalteinwirkung auf Hals und Kopf.

Darüber hinaus wird dem inzwischen 40-Jährigen der Diebstahl des VW-Busses seines Opfers zur Last gelegt. Damit soll er sich nach der Tat abgesetzt haben. Der Wagen fand sich in Dresden an. Gestohlen haben soll der Angeklagte zudem die EC-Karten der 61-Jährigen und ihres behinderten Sohnes. Von deren Konten hob er laut Anklage insgesamt 3080 Euro ab.

Als sich K. am 21.August in Begleitung eines Anwalts der Polizei stellte, führte er eine Schreckschusspistole mit sich, für die er keine Erlaubnis hatte. Dies floss als Verstoß gegen das Waffengesetz in die Anklage ein. Hinzu kommt ein Vorfall aus dem Februar 2017. Damals soll sich K. gegenüber einer anderen Frau der sexuellen Nötigung schuldig gemacht haben.

Der Angeklagte ist bereits vielfach vorbestraft. So wurde er unter anderem im Dezember 2010 vom Landgericht Neuruppin der sexuellen Nötigung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung sowie wegen Raubs in Tateinheit mit Körperverletzung zu drei Jahren und sechs Monaten Freiheitsentzug verurteilt. Ein Termin für den nächsten Prozess steht noch aus. Sollte K. des Mordes schuldig gesprochen werden, wäre eine lebenslange Freiheitsstrafe zwingende Folge.

Das Verbrechen an der ehemaligen Bootsvermieterin Jutta K. hatte in Alt Ruppin große Betroffenheit ausgelöst. Friedrich-Wilhelm K. schweigt bisher zu sämtlichen Vorwürfen.