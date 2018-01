Das Jahr zu Ende gelaufen

Erhard Herrmann

Brandenburg (MOZ) "Das sieht gut aus", meinte Uwe Pohlmann vom VfL Brandenburg mit Blick auf das Teilnehmerfeld. 358 Starterinnen und Starter hatten sich zum Silvesterlauf des VfL Brandenburg angemeldet. Es gehört mittlerweile zum guten Ton in Sportlerkreisen das alte Jahr aktiv ausklingen zu lassen. Prädestiniert dafür ist der Silvesterlauf mit dem Start am Buhnenhaus. Wie in jedem Jahr konnten die Aktiven verschiedene Längen wählen. Der Bambini-Lauf erstreckt sich über eine Distanz von 400 Metern. Weitere Laufdisziplinen sind der Kinderlauf über 2,5 Kilometer und der Hauptlauf über fünf beziehungsweise zehn Kilometer. Von Kindern über Hobbyläufer, passionierten Langstreckenläufer bis hin zu lokalen Laufstars war alles vertreten. "Nicht die Leistung steht im Vordergrund, sondern der Spaß und dabei zu sein", betonte Pohlmann. Zudem sei der Lauf die letzte Gelegenheit, die Vorsätze des alten Jahres noch umzusetzen. "Oder man zieht die Vorsätze für das neue Jahr einfach schon vor", rät der begeisterte Läufer Pohlmann. Denn Laufen ist eine wirkungsvolle Sportart, um den angeblichen Weihnachtspfunden den Kampf anzusagen. Wohlweißlich, dass die "gefährliche" Zeit nicht zwischen Weihnachten und Neujahr liegt, sondern zwischen Neujahr und Weihnachten. Nach dem Startschuss vom Vorsitzenden des VfL Hartmut Wacker setzte sich bei jedem Lauf dann auch ein großer Pulk in Bewegung. Die Ambitionen so verschieden wie das Alter. Viele Läuferinnen und Läufer nutzten den Silvesterlauf, als Jahresausklang um sich nach den Weihnachtstagen so langsam wieder in alt gewohnte Form zu bringen. Für einige ging es nicht unbedingt um die Spitzenzeiten. Aber der Ehrgeiz auf der Jagd nach einer persönlichen Bestzeit ließ sie immer wieder auf den Chronografen am Handgelenk schielen. "Ich freue mich schon beim Start auf die frischen Pfannkuchen.", war aus dem Läuferfeld zu hören. Auch das gehört jedes Jahr zum Brandenburger Silvesterlauf. Die Laufzeit einfach egal sein lassen und nach dem Zieleinlauf in gemütlicher Runde, bei frischen Berlinern, Bratwurst und warmen Getränken, nach getaner "Arbeit" neue Kraft und Energie zu tanken. Danach holten sich viele Läufer den letzten Stempel für ihren Laufpass und erhielten somit den lang und heiß ersehnten "MOTHOR Havelcup" Pokal. Natürlich wurden trotz Spaßfaktor die Zeiten gestoppt. Henri Damaschke und Enna Fiona Golldack siegten beim Bambinilauf. Lance Franke und Jannika Schlieker waren über die 2,5 Kilometer am schnellsten. Richtig schnell wurde es über die fünf Kilometer Strecke. Bei den Männern siegte in der Zeit von 18:15 Minuten Hendrik Feige vor Thomas Stupet und Albrecht Bauer. Louisa Kliche blieb bei den Frauen knapp unter 20 Minuten vor Ellen Schlieker und Tatjana Petersen. Schnellste Männer über zehn Kilometer waren Thomas Schulz (36:19 min) gefolgt von Jürgen Götte und Tino Blank. Laura Schadow (43:16 min) siegte auf der gleichen Distanz bei den Frauen vor Daniela Gött gefolgt von Antje Martin. Dieter Bornheimer und Sabine Elke Paegelow gingen bei den Walkern als erste über die Ziellinie. Auch 2018 ist der Laufkalender des VfL Brandenburg mit 16 Veranstaltungen, darunter zehn Pokalläufe, für den "MOTHOR Havelcup" gut gefüllt. Bereits am Samstag, 27. Januar, gibt es den ersten Stempel für den Laufpokal bei der Teilnahme am Winterlauf rund um den Gördensee.