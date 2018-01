Besser früher entsorgen: Weihnachtsgrün wird zur Brandgefahr

Berlin (dpa) Je länger Weihnachtsbäume und Adventsgestecke im Haus bleiben, desto eher werden sie zur Brandgefahr. Darauf weist der Deutsche Feuerwehrverband in Berlin hin. Viele schmücken erst traditionell um den Feiertag der Heiligen Drei Könige am 6. Januar oder gar zu Maria Lichtmess am 2. Februar ihre Weihnachtsdekoration ab. Bis dahin ist das Tannengrün aber längst ausgetrocknet. Gerade schon fast heruntergebrannte Kerzen können sich dann schnell entzünden.

Die Feuerwehr rät daher, auf das Anzünden zu verzichten oder besondere Vorsicht walten zu lassen - und das Tannengrün besser bald zu entsorgen.