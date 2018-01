Das wiederentdeckte Tintenfass

Aileen Hohnstein

Marwitz (OGA) Hedwig Bollhagen wurde im November 2017 posthum die Ehrenbürgerschaft der Ofenstadt Velten verliehen. Zu diesem Anlass, der zugleich der 110. Geburtstag der Keramikerin war, überreichten die HB-Werkstätten ein besonderes Geschenk: eine Bodenvase. Diese war der letzte Entwurf von Hedwig Bollhagen und wird nun in limitierter Auflage produziert.

Einen kleinen Zettel, ein paar Striche mit dem Stift. Mehr brauchte Hedwig Bollhagen nicht, um ihre Idee festzuhalten. Im Januar 2001 war es, bei ihrem letzten Besuch in der Gipswerkstatt der HB-Werkstätten, als sie ihrem Leiter für Modellbau, Andreas Fritsche, die Skizze zeichnete. Klein wie eine Karteikarte war sie, doch was darauf abgebildet war, sollte ein schwergewichtiges Projekt werden.

Was Hedwig Bollhagen im Sinn hatte, war eine Bodenvase mit besonderer Form. Viereckige und runde Elemente sollten sich in ihr verbinden. Wichtig war ihr: Spannung. Die in einem Modell herauszuarbeiten, das bereitete Andreas Fritsche einiges Kopfzerbrechen. Wie ein Bildhauer trug er von einem Gipsblock Schicht um Schicht ab, schnitzte das Material, bis es Ende März Form annahm.

Weil Hedwig Bollhagen mittlerweile ans Bett gefesselt war, wurde das Modell zu ihr ins Schlafzimmer gebracht. Keine leichte Sache, wie Formgießer Peter Götschel noch genau weiß. Immerhin brachte es das Modell auf gut 30 Kilogramm. Zu zweit trugen er und Andreas Fritsche es, und das nicht nur einmal. "HB hat uns immer freundlich empfangen. Und sie hat mehrmals gesagt, dass noch etwas geändert werden muss", erzählt Peter Götschel in den Werkstätten.

Nur ein paar Meter von Götschels Arbeitsplatz entfernt, steht das Modell im Lager der Gipswerkstatt. Ein bis zwei Mal pro Woche kommt Andreas Fritsche vorbei und bringt Ordnung in die Regale. Er ächzt ein wenig, als er das schwergewichtige Gipsmodell hervorholt. "Macht se ma fertich", soll Hedwig Bollhagen zufrieden über die Vase gesagt haben. Das hieß: Formenbau und Guss.

Es war der Startschuss für Andreas Fritsche, die Arbeitsform nach dem Modell zu fertigen. Die wird benötigt, weil die Vasenform zu komplex ist, als dass sie auf einer Töpferscheibe entstehen könnte. In die Form wird flüssiger Ton gegossen. Der Gips entzieht dem Ton Flüssigkeit, Ton setzt sich an den Gipswänden ab - ein Rohling entsteht, der Ton nimmt die Form der Vase an.

Einige Prototypen entstanden 2001, es wurde experimentiert mit verschiedenen Glasuren. Doch ein Dekor hat die Bodenvase nicht mehr erhalten.

Hedwig Bollhagen starb im Juni. Die Vase blieb unvollendet, in Serie ging sie nie. Dass sie nun doch noch in limitierte Produktion geht, hat mit der Nachfrage von Innenausstattern zu tun. Die suchen oft nach Bodenvasen. Also machte man sich auf die Suche nach Modellen - und fand auf dem Boden die Prototypen vom letzten HB-Entwurf.

Mit seiner königsblauen Glasur und der speziellen Form weckt er sofort Assoziationen, der interne Spitzname für die Bodenvase liegt nah: Tintenfass. Längst sind in den HB-Werkstätten neben den Prototypen auch die Neuauflagen des Tintenfasses zu finden, als Rohling oder Blickfang in Blau. Im Jahr des 110. Geburtstages von Hedwig Bollhagen zeigt sich, dass in Marwitz noch immer ihre Ideen zum Leben erweckt werden.