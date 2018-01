Polizei sucht nach neun Monate altem Baby

Martin Risken

Gransee (GZ) Seit dem 31. Dezember wird die neun Monate alte Yasmina B. vermisst. Ihr letzter bekannter Aufenthaltsort war in Gransee. Die Polizei hat am Sonntag eine Öffentlichkeitsfahndung nach dem kleinen Mädchen gestartet, um Hinweise zum Aufenthaltsort des Babys zu erhalten. Nach Angaben von Polizeisprecher Toralf Reinhardt ist möglicherweise ein Sorgerechtsstreit zwischen den getrennt lebenden Eltern der Grund für das Verschwinden von Yasmina. Zum derzeitigen Aufenthaltsort gibt es laut Reinhardt aus dem familiären Umfeld unterschiedliche Angaben. Trotz intensiver kriminalpolizeilicher Ermittlungen konnte das Baby bislang nicht gefunden werden. Möglicherweise wurde das Kind am Silvestervormittag auf dem S-Bahnhof Oranienburg oder dem Louise-Henriette-Steg in seinem Kinderwagen bewegt. Das Mädchen war zuletzt bekleidet mit einem rosafarbenen Strampler (Overall mit Sternchen), einer rosafarbenen Winterjacke, einer weißen Mütze mit Rosenmuster sowie weißen Schuhen. Gefahren wurde es in einem schwarz-braunen Buggy.

Hinweise bitte an die Polizei unter 03301 8510 oder jede andere Polizeidienststelle.