Barbeinig in der U-Bahn - "No Pants Subway Ride" in Berlin

Berlin (dpa) Ohne Hosen sind am Sonntag 70 bis 80 Menschen mit der U-Bahn durch Berlin gefahren. Anlass war der "No Pants Subway Ride" (Keine Hosen U-Bahnfahrt), der an diesem Wochenende bereits zum siebten Mal in Berlin stattfand. Die Teilnehmer tragen keine Hosen, setzen sich in eine vorher festgelegte U-Bahn tun so als wär nichts dabei.

Die Organisatoren wollen nach eigenen Angaben niemanden provozieren und auch keine Party-Fahrt veranstalten. Die Teilnehmer wurden daher gebeten, nicht zu knappe Unterwäsche zu tragen und sich nicht zu betrinken. Die nackten Beine trafen sich am Nachmittag am U-Bahnhof Frankfurter Tor und fuhren von dort zum Bahnhof Kaiserdamm. Schlusspunkt der Fahrt sollte der Alexanderplatz sein. Auch in anderen Städten weltweit wird das Event jährlich begangen, das erste Mal 2002 in New York. Dort beteiligen sich jährlich bis zu 4000 Menschen an der Aktion.