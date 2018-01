Handball-Bundestrainer Prokop streicht Quartett aus EM-Kader

dpa-infocom

Neu-Ulm (dpa) Bundestrainer Christian Prokop hat nach der siegreichen EM-Generalprobe gegen Island (30:21) vier Spieler aus dem Endrundenkader der deutschen Handballer gestrichen.

Die Europameister Finn Lemke (MT Melsungen), Rune Dahmke (THW Kiel) und Fabian Wiede sowie Marian Michalczik (GWD Minden) werden die Reise nach Kroatien am kommenden Donnerstag nicht mit antreten. «Wir haben uns für 16 Spieler entschieden, nicht gegen vier. Das waren harte Entscheidungen», sagte Prokop. Insgesamt stehen ihm zwölf Spieler als Ersatz für das Turnier vom 12. bis 28. Januar zur Verfügung. Titelverteidiger Deutschland trifft in der Vorrundengruppe C auf Montenegro, Slowenien und Mazedonien.