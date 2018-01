Jürgen Liebezeit

Birkenwerder/Velten (OGA) Gleich zwei Autofahrer, die unter dem Einfluss von Drogen standen, musste die Polizei am Wochenende aus dem Verkehr ziehen. Am Sonnabend um 22.15 Uhr wurde in der Rosa-Luxemburg-Straße in Velten ein 18-jähriger Autofahrer kontrolliert, bei dem ein Drogenschnelltest positiv auf Amphetamine reagierte.

Am Sonntag kurz nach Mitternacht stoppten Polizeibeamte in der Hauptstraße in Birkenwerder einen 33-jährigen Autofahrer, der unter ebenfalls dem Einfluss von Amphetaminen stand. Zudem wurden weitere betäubungsmittelähnliche Substanzen von ihm sichergestellt.

Beide Fahrer mussten zur Blutentnahme und das Auto stehen lassen. Gegen beide werden von der Polizei Verfahren eingeleitet.