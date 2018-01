Mehrere Häuser in Birkenwerder evakuiert

Claudia Duda

Birkenwerder (OGA) Einen unruhigen Nachmittag erlebten die Anwohner der Jet-Tankstelle am Sonntagnachmittag. Sie mussten ihre Häuser verlassen, weil das Grundwassser möglicherweise verseucht war. An der Tankstelle hatte ein Autofahrer Benzin statt Diesel getankt. Als er es kurz nach Verlassen der Tankstelle merkte, hielt er an und ließ den falschen Kraftstoff einfach auf die Straße laufen. Das Benzin gelangte in den Regenwasserabfluss. Eine Zeugin beobachtete den 24-jährigen Mann dabei und meldete den Vorfall der Polizei, die auch gleich die Feuerwehr informierte. Der junge Mann wurde gestellt. Zwei Mehrfamilienhäuser und ein Fitness-Studio in der Straße An der Autobahn mussten evakuiert werden, weil die Ordnungskräfte Verunreinigungen des Wassers und der Luft nicht ausschließen konnten. Das bestätigte die Polizei auf Nachfrage. Es bestand auch die Gefahr, dass sich das Kraftstoffgemisch entzündete.