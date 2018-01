Ein Mann - drei Parteien

Thomas Baake

Brandenburg (MOZ) Auf dem Wahlzettel für die Oberbürgermeisterwahl in der Havelstadt Ende Februar hat er die Spitzenposition: OB-Kandidat Jan van Lessen (parteilos). Er tritt für drei Parteien (Bündnis 90 Die Grünen, Linke und SPD) gegen Steffen Scheller (CDU) an.

Laut van Lessen ist es Zeit für einen Wechsel. Speziell der derzeitige Stil im Umgang miteinander, wie sich die Politiker gegenüber Kollegen und den Bürgern verhalten, findet der SPD-Unterbezirks-Vorsitzende Ralf Holzschuher "desaströs".

Wichtig ist den van-Lessen-Wahlkämpfern die Bürgerbeteiligung in politischen Angelegenheiten. "Die Kommunikation müsse eher beginnen", betont van Lessen insbesondere im Rückblick auf die Entwicklung des Packhofs, wofür er sich in der Bürgerinitiative Packhof erfolgreich engagierte. Im Wahlkampf will der 62-Jährige von daher auch frühzeitig das Gespräch mit den Bürgern suchen. "Ich werde in allen Stadtteilen auftauchen - wir sind da", verspricht van Lessen. Beim Häuserwahlkampf will der dreifache Familienvater den Bürgern seine Vorstellung der kommenden acht Jahre präsentieren - wenn er Oberbürgermeister werde. Neun Punkte sind ihm laut Wahlprogramm wichtig. Hierzu gehören u.a. frischen Wind in die Verwaltung bringen, der Ausbau des Radwegenetzes und der Start des sogenannten Bürgerhaushalts ab diesem Jahr. Visionen hat der OB-Kandidat natürlich auch im Gepäck. So solle die Entwicklung des südlichen Havelufers vom Packhof bis zum Wiesenweg nicht isoliert betrachtet werden. Die Stadt solle wachsen und für junge Familien attraktiver werden. Abgucken sei durchaus erlaubt. Der Blick sollte in die dänische Partnerstadt Ballerup gehen, mit einer attraktive Fußgängerzone in der Innenstadt. Bürgerbeteiligung, Bildung und Stadtentwicklung sind weitere Themen, mit denen van Lessen punkten will. Einen Parteieintritt plant der Parteilose zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Seine Wahlplakate sind ab 14. Januar in der Stadt zu sehen.