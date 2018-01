Frauen üben mutig Selbstverteidigung

Andreas Pethe

Frankfurt (MOZ) 12 Frauen aus Frankfurt und Umgebung haben in zehn Kurseinheiten trainiert, wie sie in verschiedenen Situationen Selbstverteidigung anwenden können. Ein neuer Kurs beginnt am 17. Januar.

Bis in den Winter hinein hatte Enrico Nickel, lizensierter Kursleiter für Frauen-Selbstverteidigung, einmal wöchentlich mit den Teilnehmerinnen in je 90-minütigen Trainingseinheiten verschiedenste Situationen geübt, die eine Selbstverteidigung erfordern. Dabei spielte nicht nur die körperliche Verteidigung in Notsituationen eine Rolle, sondern auch die Prävention im Vorfeld.

Die ehrgeizigen Teilnehmerinnen lernten schnell, gefährliche Situationen zu erkennen, diesen vorzubeugen und sich letztendlich auch daraus zu befreien. Einige effektive Tritt- und Schlagtechniken wurden am Partner oder beim "Pratzentraining" immer wieder geübt. Die anfängliche Hemmung, sich zu verteidigen, verloren die Frauen schnell und waren sehr über die effektive Wirkung ihrer Schläge und Tritte überrascht.

Unterstützt wurde Enrico Nickel von Bundespolizist und Polizeitrainer Andreas Pethe, der den erwartungsvollen Frauen viele Beispiele aus der Praxis an die Hand geben konnte. Dabei durfte ein kleiner Exkurs ins Waffenrecht nicht fehlen.

In der letzten Kursstunde wurde den Frauen das bereits Erlernte abverlangt. So konnten sie sich freiwillig in einem Rollenspiel gegen den mit einem Körperschutzanzug ausgestatteten Trainer angemessen verteidigen.

Insbesondere die Unterstützung des Stadtsportbundes Frankfurt, die Förderung vom Land Brandenburg und die Qualifikation des Kursleiters führten zum Erfolg des Kurses. Aufgrund der großen Nachfrage sollen die Frauen- Selbstverteidigungskurse fester Bestandteil im Polizeisportverein werden.

Ab dem 17. Januar wird der nächste Kurs für Frauen ab 16 Jahren jeden Mittwoch ab 19 Uhr beim PSV Frankfurt in der Sporthalle der Bundespolizei angeboten.

Kontakt: Enrico Nickel, Telefon 0172 3019038