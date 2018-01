dpa-infocom

Sotogrande/Spanien (dpa) Die beiden Fußball-Bundesligisten SC Freiburg und Hamburger SV haben sich in einem Testspiel in Spanien 1:1 (0:0) getrennt. Beide Vereine bereiten sich dort auf die Rückrunde der Fußball-Bundesliga vor.

Kyriakos Papadopoulos brachte den HSV am Sonntagabend in Sotogrande in der 68. Minute in Führung. Amir Abrashi erzielte vier Minuten vor Schluss den Ausgleich für die Freiburger. Der Sport-Club hatte bereits am Mittag ein Testspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern bestritten und mit 2:0 (2:0) gewonnen.