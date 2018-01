Auch Kleiber und Sumpfmeise gaben sich die Ehre

Hunger macht mutig: Ein Kleiber teilt sich mit einer Blaumeise den Futterspender am Vogelhäuschen von Günter Oppermann (86) in Altlangsow.Er füttert dort ganzjährig. © Foto: MOZ/Grieger

Ulf Grieger

Altlangsow (MOZ) Eine Stunde lang Wintervögel zählen? Die Aktion des Naturschutzbundes sieht Günter Oppermann, Ornithologe aus Altlangsow kritisch. Natürlich sei es schön und richtig, wenn medienwirksam viele Menschen dazu angehalten werden, sich mit der Vogelwelt ihrer Heimat zu beschäftigen. Dabei können Kinder und Eltern viel dazu lernen, vielleicht auch über die ökologischen Zusammenhänge ihrer Heimat. Aber als wissenschaftliche Datensammlung hält der 86-Jährige, der seit 1957 Vögel für die Vogelwarten in Radolfzell und ab 1964 auf Hiddensee beringt, für völlig untauglich. Schließlich kann kein Laie entscheiden, welcher Vogel wie oft an den Beobachtungsbereiche kommt und wie viele andere hinzukommen. "Korrekte Zahlen bekommt man nur durch Beringung", ist er - und mit ihm viele Wissenschaftler - überzeugt. Günter Oppermann freut sich dennoch über das Interesse, das die Nabu-Aktion, die 2005 nach dem Vorbild ähnlicher Aktionen in Großbritannien im München gestartet wurde, mit sich bringt.

Er selbst liebt die Vogelbeobachtung von Kindesbeinen an. Ein heimischer Girlitz war sein erster eigener Käfigvogel. Und wohl auch in romantischer Erinerung daran hat er sich nun wieder Girlitze, diesmal allerdings die von den Kanaren, ins Zimmer gestellt.

Sein Beobachtungsplatz am Wohnzimmerfenster bietet einen guten Blick auf das Vogelhäuschen und seiner Umgebung. Täglich füttert er die Tiere, weil er überzeugt ist, dass sie nicht nur im Winter viel zu wenig zu fressen finden, um zu überleben und den Nachwuchs durchzubringen.

Während sich am Vogelhäuschen vor allem Kohl- und Blaumeisen ein Stelldichein geben, sucht der Ornithologe alte Unterlagen von seinen Beringungen. Von 1957 is 2011, als er aus gesundheitlichen Gründen pausieren musste, hat er 9160 Vögel beringt. Anfangs in Leipzig, dann in Frankfurt und später in Altlangsow. Der ganze Stolz eines Vogelberingers sind die Rückmeldungen. 800 gab es in diesem Zeitraum. Sie kamen aus aller Welt. Sein Schatz ist die Meldung aus einem evangelischen College in Bali, West-Kamerun. Ein Rauchschwalbenweibchen war dort am 8. Oktober 1959 mit seiner Beringung entdeckt worden. Aus Lettland, Litauen, Spanien, Frankreich und Italien kamen Meldungen.

Vor einem Jahr hat Oppermann wieder begonnen, Vögel in seinem Garten zu beringen. Sumpfrohrsänger, Gelbspötter und Grauschnäpper, Garten- und Hausrotschwanz, Zilp-Zalp und viele andere Vögel sind unter den 44 beringten Vögeln.

Zur Stunde der Wintervögel kam zwei Mal ein Kleiber ans Vogelhäuschen, Feld- und Hausspatzen, eine Sumpfmeise und viele Kohl- und Blaumeisen. Aber nicht ein Grünfink. Die Ursache dafür könnte eine Seuche sein, schätzt Oppermann.