Tausende Vögel im Blick

Kohlmeise: Fünf an der Zahl waren es am Sonnabend im Beobachtungsgebiet vor dem Haus von Martin Müller.

Nadja Voigt

Hohenwutzen (MOZ) Rund 5000 Saat-, Bless- und Graugänse konnten die Teilnehmer der Vogelzählung zur "Stunde der Wintervögel" in Hohenwutzen am Sonnabend beobachten. Dazu hatte die Regionalgruppe Oberbarnim des Naturschutzbundes eingeladen.

Mit Stift und Zettel sowie einem Fernglas ausgerüstet reisten die Teilnehmer der Vogelzählung zur "Stunde des Wintervögel" am Sonnabend in Hohenwutzen an. Dort begrüßten sie Ornithologe Martin Müller und der Vorsitzende der Nabu-Regionalgruppe, Christian Unselt. "Mit der Wintervogelzählung wollen wir Bestandtrends ermitteln, denn Veränderungen lassen sich nur über längere Zeiträume erkennen", erklärte Unselt den Teilnehmern den Hintergrund der Aktion.

Um Punkt 14 Uhr startete die Zählung vor dem Haus von Martin Müller in Hohenwutzen. Im Blick: Rund 5000 Saat, Bless- und Graugänse, die auf den nahen Oderwiesen rasten. "Zwischen Hohenwutzen und Neuranft sind es insgesamt sogar rund 70 000", informierte der Fachmann. Schon von weitem sind sie selbst für die interessierten Laien zu hören. Martin Müller hingegen hat auch gleich noch den Ruf eines Kleibers ausgemacht. Und schon macht er sich Notizen. Auch Christian Unselts Sohn Joshua notiert das Tier eilig auf dem Meldebogen für die Winterzählung. Hinzu kommen in der Stunde, in der die Gruppe gemeinsam zählt: Haus- und Feldsperlinge, Kohl- und Blaumeisen, Grünfinken, Buntspecht, Kormoran, Amseln und Elstern. "Das Wetter ist heute ideal", sagte Martin Müller. "Kein Wind, kein Regen, klare Sicht und die Sonne scheint nicht zu grell." Der beste Zeitpunkt, um Vögel zu beobachten, sei in der Zeit vor Sonnenaufgang bis 10 Uhr und abends, so der Ornithologe auf Nachfrage.

Familie Nagel, die in Neulietzegöricke eine Pension betreibt, wollen noch mehr Vögeln in ihrem Garten die Möglichkeit bieten, einen Lebensraum zu finden. "Wir haben bereits Schlehen und Jasmin gepflanzt, die von den Tieren sehr gut angenommen werden", berichtete Kornelia Nagel. Auch achten sie und ihr Mann darauf, einige Flächen auf den Rasen nicht zu mähen, damit die Vögel dort genug Nahrung wie Samen und Insekten finden. Fasziniert beobachtet das Ehepaar das Treiben in ihrem Garten. "Gerne möchten wir noch mehr Schwalben die Möglichkeit bieten, bei uns Nester zu bauen", so die beiden. Gisela Ziehm, frühere Vorsitzende der Regionalgruppe Oberbarnim des Naturschutzbundes empfahl, eine Pfütze auf dem Hof zu haben. "Das ist sehr wichtig für die Schwalben. Oft scheitert es nämlich am Nistmaterial", erklärte Gisela Ziehm.

Wer nicht ganzjährig füttern möchte, wie Martin Müller es tut, kann zumindest zwischen Oktober und April Futterstellen anbringen. Vier Futterstellen hat der Ornithologe rund um sein Haus verteilt. Dort finden sich das ganze Jahr Sonnenblumenkerne und nun auch fettreiches Futter wie Meisenringe. Der Naturschutzbund empfiehlt zudem Rosinen, Obst und Haferflocken, um den Tieren Abwechslung zu bieten. Dabei sollte das Futter vor Wind, Regen und Schnee geschützt werden.

Bereits zum vierten Mal kamen Interessierte zur "Stunde der Wintervögel" in Hohenwutzen zusammen. Ins Leben gerufen hat der Naturschutzbund die Aktion im Jahr 2010. Und im vergangenen Jahr nahmen daran bundesweit rund 120 000 Naturfreunde teil. "Je größer die Teilnehmerzahl, desto wertvoller die Ergebnisse", heißt es dazu vom Nabu. Denn nur mit genauen Erkenntnissen sei es möglich, die heimischen Vögel in ihrem Bestand zu schützen.