Polizeibericht Schwedt vom 08.01.2018

Uckermark (MOZ) Nach Balkonbrand Zeugen gesucht

Templin. Zu einem Brand wurden Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei am Sonnabendnachmittag in die Templiner Ringstraße gerufen. Ein Unbekannter hatte Feuer auf einen Balkon geworfen und ein dort abgestellter Eimer mit Inhalt brannte umgehend. Die Mieterin bemerkte die Flammen und warf den Eimer vom Balkon, verhinderte so das Ausbreiten des Feuers. Vor dem Haus löschten die Einsatzkräfte den Brand. Personen kamen nicht zu Schaden. Jetzt sucht die Polizei Zeugen, die etwas zu dem unbekannten Feuerleger aussagen können. Sie werden gebeten, sich telefonisch zu melden unter: 03984 350

80-Jähriger leblos gefunden

Boitzenburg. Ein lebloser Mann lag am Sonnabendmorgen in Boitzenburg in der Puschkinstraße unter seinem Fahrrad. Ein Arzt stellt den Tod des 80-Jährigen fest. Da vor Ort nicht geklärt werden konnte, ob der Mann an den Folgen des Sturzes starb, nahm die Kriminalpolizei sofort die Ermittlungen vor Ort auf. Zeugen, die bei der Aufklärung der Zusammenhänge helfen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden und dafür die Telefonnummer 03987 350 zu wählen.

Unter Alkoholeinfluss am Steuer

Schwedt/Prenzlau. Bei Verkehrskontrollen wurde am späten Freitagnachmittag ein 65-Jähriger in Schwedt in der Meyenburger Allee aus dem Verkehr gezogen, da er unter Alkoholeinfluss fuhr. Der Schnelltest hatte 0,86 Promille angezeigt. Der Fahrer eines Transporters pustete am Sonnabendnachmittag in Prenzlau Am Sägewerk 0,52 Promille. Die Fahrzeuge blieben sofort stehen und gegen beide Fahrzeugführer wurde jeweils eine Ordnungswidrigkeitsanzeige gefertigt.